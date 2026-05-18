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Manfredonia, il 25 maggio l’opening event della Bombeer Cup

Redazione18 Maggio 2026
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Manfredonia, il 25 maggio l’opening event della Bombeer Cup

Si terrà il 25 maggio alle ore 18 a Manfredonia l’evento inaugurale della Boomber Cup, il nuovo torneo di calcio a 8.

Una notte di calcio, spettacolo ed emozioni presso il Centro Sportivo Stella Maris.

Ospite della serata Cristian Brocchi, insieme ai ragazzi della Zeta Como.

A presentare le squadre ci sarà Eva Gini, che consegnerà ad ogni team una maglia maglia ufficiale Bombeer Cup autografata da Brocchi.

Redazione18 Maggio 2026