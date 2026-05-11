Melek – il coraggio di una madre, anticipazioni 18 maggio 2026: Melek contro Alpai e la battaglia per i figli

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La soap turca Melek – il coraggio di una madre torna su Real Time con una puntata che promette emozioni forti e colpi di scena. La protagonista, interpretata da Nehir Erdoğan, si trova ancora una volta al centro di una battaglia personale e familiare che mette a dura prova la sua forza e la sua determinazione. Il 18 maggio 2026 sarà una data importante per i fan della serie: Melek dovrà affrontare la furia di Alpai, la diffidenza dei suoi cari e la paura di perdere i figli, mentre intorno a lei si intrecciano nuovi amori, rancori e alleanze inaspettate.

Cosa farà Melek dopo la denuncia di Alpai? Come reagiranno Defne e Kerem di fronte alle pressioni del padre? E quale ruolo avrà Alil nel destino della protagonista? Scopriamolo insieme.

Melek contro Alpai: la battaglia per i figli e la rabbia che travolge tutto

La puntata del 18 maggio si apre con un nuovo scontro tra Melek e Alpai, che scopre la causa avviata dalla donna per ottenere la custodia dei figli. La reazione dell’uomo è violenta e vendicativa: giura di farle pagare l’affronto e di distruggere la sua serenità. Nel frattempo, nella villa, Seit si chiude nel rancore e accusa Melek di aver distrutto la famiglia. La sorella Nefise, stanca di anni di silenzi, lo affronta con parole dure, ricordandogli che il suo orgoglio ferisce tutti e che la loro divisione sta lacerando anche i figli.

Melek, decisa a ricominciare, si trasferisce con i ragazzi in una nuova casa. È piccola, ma rappresenta un simbolo di libertà e di rinascita. Tuttavia, la pace dura poco: Kerem scopre che Alpai ha fatto pressioni al club sportivo, mettendo a rischio la sua carriera e pretendendo una firma paterna per continuare a giocare. Proprio mentre la famiglia cerca di festeggiare con una torta, Alpai irrompe con la denuncia in mano e minaccia Melek davanti ai figli. La scena è drammatica: Ali, terrorizzato, si nasconde sotto il tavolo mentre la madre cerca di proteggerlo.

La tensione si sposta poi in commissariato, dove Alpai denuncia Seit per violenza ed estorsione legate al contratto del nipote. Nonostante la difesa della famiglia, Seit viene trattenuto per la notte. Il ricatto di Alpai è chiaro: se Melek non cede, continuerà a colpire chi le è vicino.

Defne e Kerem divisi tra amore e dovere: la scelta che spezza Melek

Schiacciati dalle pressioni e dalle manipolazioni del padre, Defne e Kerem prendono una decisione dolorosa: vanno da Alpai per “salvare” il nonno. Quando Melek rientra, trova solo un biglietto. I figli l’hanno lasciata, convinti che sarà solo per poco. A casa di Alpai, i ragazzi vengono accolti da Funda, la nuova compagna, che cerca di mostrarsi gentile ma resta complice del controllo del marito. Melek, disperata, si presenta da Alpai per riprendere i figli, ma viene cacciata e minacciata con un ordine restrittivo.

La donna crolla, sopraffatta dal dolore e dalla paura di non farcela. È Nefise a intervenire: decide di trasferirsi da lei per sostenerla e impedirle di affrontare tutto da sola. Intanto, la giovane Defne continua a vedersi con Omer, ma la loro relazione è sempre più fragile. Zera la mette in guardia sul peso dell’odio tra le famiglie, mentre Vildan, madre di Omer, la chiama chiedendole di allontanarsi dal figlio per evitare nuove guerre. Defne, in lacrime, promette di farlo, ma Omer reagisce con rabbia e accusa la madre di comportarsi come i nonni, scegliendo la pace a scapito dell’amore.

Nuove tensioni e colpi di scena: il piano di Kenan e il dolore di Melek

Sul fronte economico, Kenan tenta di ottenere il negozio di Seit, ma il piano fallisce. Decide allora di aprire un’attività accanto ai locali della famiglia, rivelando che il vero proprietario è Alpai. È una provocazione diretta, pensata per alimentare il conflitto. Nel frattempo, nella famiglia di Alil, i parenti organizzano in fretta il suo fidanzamento con Meryem. La cerimonia si svolge tra entusiasmo generale e l’evidente pensierosità di Alil, che sembra nascondere un tormento interiore.

Melek, intanto, spera di festeggiare il compleanno di Ali nella nuova casa, ma Alpai cambia di nuovo le regole: porta i bambini all’inaugurazione del negozio e fa celebrare lì il compleanno con Funda. Quando Melek arriva con la torta preparata per il figlio, vede la scena da lontano. Defne, al telefono, le chiede scusa e promette di festeggiare nel weekend, ma Melek resta immobile, devastata. Osserva i suoi figli sorridere accanto a un’altra donna e scoppia a piangere, consapevole che la sua battaglia per riavere la famiglia è appena cominciata.