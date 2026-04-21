Mediaset ferma Gerry Scotti e Ilary Blasi: nuovi orari e stop temporaneo ai programmi

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Mediaset rivoluziona temporaneamente il palinsesto e ferma due dei suoi volti più popolari: Gerry Scotti e Ilary Blasi. Una decisione che ha sorpreso molti telespettatori, ma che ha una motivazione precisa e una durata limitata.

Stop a La Ruota della Fortuna e Grande Fratello Vip: cosa succede

Nella serata interessata, su Canale 5 non andranno in onda né “La Ruota della Fortuna” né “Grande Fratello Vip”. Una scelta insolita, soprattutto per programmi di punta che difficilmente si fermano.

Anche Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui, cede il passo a un evento sportivo. Lo stop è infatti legato alla trasmissione delle semifinali di calcio, che occupano la prima serata.

Perché Mediaset ha fermato Gerry Scotti e Ilary Blasi

Il motivo è chiaro: dare spazio al calcio, capace di attirare un pubblico molto ampio. Non si tratta però di uno stop definitivo.

Pausa di un solo giorno

Ritorno già previsto per mercoledì 22 aprile

Programmazione che tornerà regolare

Una strategia già utilizzata in passato, ma che stavolta ha fatto più rumore per via degli ottimi ascolti recenti.

Quando tornano in onda i programmi

La buona notizia per il pubblico è che lo stop sarà brevissimo.

Gerry Scotti torna con “La Ruota della Fortuna” il 22 aprile

Ilary Blasi riprende con “Grande Fratello Vip” nella stessa serata

Inoltre, la seconda semifinale verrà trasmessa su Italia 1, evitando ulteriori modifiche su Canale 5.

Sfida negli ascolti: Gerry Scotti contro Stefano De Martino

Il ritorno di Gerry Scotti segna anche la ripresa della sfida televisiva con Stefano De Martino e “Affari Tuoi”.

Negli ultimi mesi, la competizione tra i due programmi si è intensificata, rendendo ogni variazione di palinsesto ancora più significativa.

Futuro incerto per Ilary Blasi: possibili cambiamenti al Grande Fratello Vip

Le novità più importanti riguardano proprio Ilary Blasi. Secondo alcune indiscrezioni, il reality potrebbe subire modifiche già nei prossimi giorni.

Tra le ipotesi:

Eliminazione della puntata del venerdì

Inserimento della soap “Forbidden Fruit” al suo posto

al suo posto Possibile cambio di giorno di messa in onda

Una revisione che potrebbe essere legata agli ascolti e alla necessità di riorganizzare il palinsesto.

Nuovi orari e strategia Mediaset

Resta ancora da definire la collocazione definitiva del programma:

ritorno al martedì

oppure spostamento stabile al mercoledì

La fine di “Stasera tutto è possibile” potrebbe aprire nuovi spazi e opportunità strategiche.

Nonostante lo stop temporaneo, Gerry Scotti continua a essere uno dei volti più solidi della rete.

Il suo programma rimane un punto di riferimento per la prima serata, mentre la situazione di Ilary Blasi appare più in evoluzione.