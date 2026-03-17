Spettacolo Puglia
MED “Mezzogiorno e Dintorni” fa visita a Monte Sant’Angelo, il video
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MONTE SANT’ANGELO – Un interessante viaggio tra le bellezze di Monte Sant’Angelo nell’ottava puntata di MED Mezzogiorno e Dintorni il programma di Telenorba.
Il format, storicamente scritto e condotto da Nick Difino, si conferma uno dei punti di riferimento del palinsesto locale per il racconto del territorio. La puntata inaugurale di questa nuova stagione, dalla durata di circa 46 minuti, riprende lo stile emozionale che da anni appassiona i telespettatori, puntando i riflettori sulle eccellenze locali.
Nella puntata un bellissimo viaggio all’interno delle bellezze della città dei due siti unesco