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La nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 è pronta a debuttare in prima serata su Canale 5 e il cast comincia finalmente a prendere forma. Al timone torna Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, confermate dopo il successo della scorsa stagione. I primi nomi ufficializzati sono tre volti molto noti al pubblico dei reality: Alex Belli, Guendalina Tavassi e Jonathan Kashanian. Tra ritorni, storie forti e personalità esplosive, la nona edizione del formato Vip promette dinamiche immediate e un cast che punta a mescolare esperienza televisiva e caratteri difficili da ignorare.

Chi è Alex Belli, il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2026?

Alex Belli, 43 anni, è uno dei protagonisti più riconoscibili del mondo dei reality. Nato a Parma, il suo vero nome è Alessandro Gabelli. Attore e modello, si è fatto conoscere al grande pubblico grazie al ruolo di Jacopo Castelli in CentoVetrine, che lo ha trasformato in uno dei volti più popolari della soap italiana.

Negli anni ha partecipato a diversi reality:

L’Isola dei Famosi 2015

Grande Fratello Vip 2021, dove fu uno dei personaggi più discussi

La sua “chimica artistica” con Soleil Sorge e la gelosia della moglie Delia Duran hanno segnato una delle storyline più seguite di quell’edizione. La sua vita sentimentale è spesso finita al centro del gossip: dal divorzio con Katarina Raniakova, alla relazione con Mila Suarez, fino al matrimonio con Delia. Nel marzo 2026 è nato il loro primo figlio, Gabriel.

Il suo ritorno nella Casa promette dinamiche forti, triangoli possibili e una presenza scenica che difficilmente passa inosservata.

Chi è Guendalina Tavassi, la seconda concorrente ufficiale del GF Vip 9?

Guendalina Tavassi, influencer e personaggio televisivo, è uno dei ritorni più attesi. Diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 11 nel 2010, è poi tornata più volte in TV, soprattutto nei reality.

Ha partecipato a L’Isola dei Famosi in due edizioni:

2012

2022, insieme al fratello Edoardo Tavassi

Guendalina è un personaggio diretto, spontaneo, spesso protagonista di discussioni e momenti virali. La sua presenza nella Casa è garanzia di dinamiche immediate, alleanze forti e possibili scontri con gli altri concorrenti. Il suo ritorno nel programma che l’ha resa famosa chiude un cerchio televisivo e la riporta al centro della scena.

Chi è Jonathan Kashanian, il terzo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2026?

Jonathan Kashanian è uno dei nomi più iconici della storia del Grande Fratello. Ha vinto il GF 5 nel 2004, diventando uno dei concorrenti più amati di sempre. Dopo la vittoria, la sua carriera è decollata: oggi è un esperto di moda, volto televisivo e ospite ricorrente di programmi come Verissimo. Nel 2018 è tornato nel mondo dei reality partecipando a L’Isola dei Famosi, dove si è classificato quinto.

Elegante, ironico, sensibile e molto attento alle dinamiche sociali, Jonathan porta nella Casa un mix di empatia e strategia che potrebbe renderlo uno dei protagonisti più forti dell’edizione.

Grande Fratello Vip 2026: un cast che punta su ritorni forti e personalità esplosive

Con Alex Belli, Guendalina Tavassi e Jonathan Kashanian, la nuova edizione del GF Vip parte con tre nomi che hanno già dimostrato di saper reggere il peso delle dinamiche televisive. Ilary Blasi ritrova un cast che promette:

storie personali forti

rivalità già scritte

possibili triangoli sentimentali

momenti di spettacolo e tensione

E mentre il pubblico attende gli altri concorrenti, la nona edizione del formato Vip si prepara a essere una delle più discusse degli ultimi anni.