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Gladiator-Manfredonia, Ciaramella: “Ci auguriamo di iniziare bene”

Mister Ciaramella ha parlato ai microfoni del club sipontino prima della prima trasferta di campionato: avversario di turno il Gladiator.

”Ci auguriamo di iniziare bene e tornare a casa con dei punti” sottolinea il tecnico “Cerchiamo di essere tutti uniti per toglierci le nostre soddisfazioni”.

”La partita sarà molto difficile: il Gladiator è una squadra molto forte e fisica, allenata bene. Lo stadio riapre dopo diverso tempo, ci sarà entusiasmo” avverte Ciaramella “Dobbiamo costruire una mentalità anche da trasferta”.

”Il nuovo acquisto Cantisani sarà tra i convocati, ringrazio la società per aver accolto le mie richieste sul mercato”.