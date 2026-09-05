Racconto di una notte, anticipazioni del 13 settembre 2026: Mahir tra la vita e la morte, Canfeza in pericolo

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La puntata di Racconto di una notte in onda domenica 13 settembre 2026 alle 21.20 su Canale 5 è una delle più intense della stagione. La storia di vendetta che coinvolge Mahir e Canfeza, interpretati da Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun, entra in una fase drammatica che mette a rischio la vita dei protagonisti e ribalta gli equilibri della villa Yilmaz. A questo punto è inevitabile chiedersi: cosa succede a Mahir dopo la sparatoria? Quale destino attende Canfeza? E che ruolo avrà Selim nella puntata del 13 settembre?

Cosa accade a Mahir e Canfeza nella puntata del 13 settembre di Racconto di una notte?

La puntata si apre con Mahir in condizioni disperate. Colpito da Selim, viene portato d’urgenza in ospedale mentre attorno a lui si consuma un dolore che travolge tutti. Sureyya, sconvolta, vive un delirio in cui immagina Mehmet portare via suo figlio e lo implora di salvarlo. Canfeza, invece, sceglie un gesto intimo e simbolico: lascia una ciocca dei suoi capelli nella mano di Mahir, come se potesse tenerlo ancorato alla vita.

Quando sembra che la situazione si stia stabilizzando, la tensione esplode di nuovo. Un finto infermiere, inviato da Selim, minaccia Canfeza e la costringe a seguirlo, promettendo di uccidere Mahir se lei non obbedirà. La donna viene condotta da una falsa infermiera direttamente da Selim, ma riesce a inviare un messaggio in codice a Kürsat. È grazie a lui che la situazione si ribalta: interviene in tempo, salva entrambi e costringe Selim alla fuga. Il latitante, febbricitante e in condizioni critiche, trova rifugio presso un uomo che lo cura senza sapere chi sia.

In ospedale, Mahir finalmente riapre gli occhi. Il sollievo è enorme, ma la quiete dura poco: alla villa Yilmaz, Ferman comunica a Sevde la sua intenzione di divorziare, aprendo un nuovo fronte di tensione familiare.

Come prosegue la caccia a Selim e quali conseguenze avrà per Mahir?

Dimesso dall’ospedale, Mahir torna a casa, ma il ritorno è tutt’altro che sereno. Scopre che Canfeza ha restituito le chiavi del negozio ad Asaf, dopo essere stata accusata di voler riabilitare suo padre agli occhi del marito. La ferita emotiva tra i due è evidente, ma Mahir non ha tempo di affrontarla: riceve una telefonata da Salih, che ha individuato il rifugio di Selim.

Mahir guida personalmente l’operazione. Grazie alla collaborazione dell’uomo che ha curato Selim, la squadra riesce a circondare il nascondiglio. Ne nasce uno scontro teso, che si conclude con la cattura del latitante, ormai senza via di fuga. È un momento decisivo nella trama di Racconto di una notte, perché chiude un capitolo di violenza ma apre nuove ferite emotive.

Nel frattempo, Sevde affronta un dolore devastante: durante un controllo medico scopre di aver perso il bambino che portava in grembo e deve sottoporsi a un intervento urgente. La notizia arriva proprio mentre Ferman insiste per il divorzio, aggravando la sua sofferenza.

Kürsat e Gülizar, invece, decidono di sfidare il destino e fissano la data delle nozze, convinti che il loro amore possa superare ogni ostacolo.

Quali nuovi drammi esplodono alla villa Yilmaz e cosa succede a Sureyya?

Sevde, già provata, riceve dall’investigatore privato una verità che la sconvolge: Yadigar Kaldi è in realtà Efsane. La scoperta alimenta la sua sete di vendetta contro Ferman. Decide di lasciare la villa e partire per Londra da Sila, ma prima comunica al marito che non ha alcuna intenzione di concedergli il divorzio.

Mahir, intanto, ottiene finalmente le spiegazioni che cercava da sua nonna sulla vera identità di Ferman, e i due riescono a riappacificarsi. Ma l’incontro con Ezra riaccende la rabbia di Afet, che scopre che Kürsat e Gülizar si sposeranno l’indomani e decide di fare di tutto per impedire il matrimonio.

La puntata si avvicina al culmine con Sureyya, ancora tormentata dalle visioni di Mehmet che le chiede di “saldare il suo debito”. La donna, sopraffatta, decide di tornare a Denizli per compiere un gesto estremo. Il giorno dopo, Canfeza e Mahir trovano una sua lettera in cui annuncia la volontà di “saldare il debito”. Mahir capisce immediatamente che sua madre è partita per Denizli e allerta i colleghi, dando il via a una corsa contro il tempo.