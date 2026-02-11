Maxi richiamo di latte per neonati: ritirati 76 lotti Ecco i motivi dell’allerta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Scatta l’allarme sicurezza per il latte in polvere: coinvolti decine di lotti dei marchi Aptamil e Mellin. La causa riguarda la possibile presenza di una tossina batterica. Ecco la lista dei prodotti e cosa fare se ne avete acquistato uno.

Un’importante allerta alimentare sta interessando in queste ore le famiglie italiane ed europee. La multinazionale Danone ha avviato un maxi richiamo precauzionale che coinvolge ben 76 lotti di latte per neonati e bambini, distribuiti sotto i noti marchi Aptamil e Mellin.

Il provvedimento, diffuso attraverso i canali della grande distribuzione e segnalato dalle testate di settore, si è reso necessario a seguito di nuovi controlli che hanno evidenziato rischi per la sicurezza alimentare legati a un ingrediente specifico.

I motivi dell’allerta: cos’è la Cereulide?

La ragione del ritiro è la possibile contaminazione da Cereulide, una tossina prodotta dal batterio Bacillus cereus. Secondo le ricostruzioni, la contaminazione risalirebbe a un ingrediente fornito da terzi (un olio vegetale ricco di acido arachidonico) utilizzato nella produzione delle formule in polvere.

La Cereulide è una tossina insidiosa perché termostabile, ovvero resiste al calore e non viene eliminata con la normale preparazione del latte. Se ingerita, può provocare un’intossicazione alimentare caratterizzata da sintomi quali:

Nausea

Vomito

Crampi addominali

Malessere generale

I sintomi compaiono solitamente poche ore dopo l’assunzione. Sebbene il richiamo sia stato definito “precauzionale” dall’azienda per garantire la massima sicurezza dei lattanti, l’elevato numero di lotti coinvolti ha alzato il livello di attenzione.

I prodotti coinvolti: Aptamil e Mellin

Il richiamo riguarda specifici lotti di latte in polvere (e in alcuni casi liquido o in tabs) sia di partenza (Latte 1) che di proseguimento (Latte 2). Tra le referenze segnalate figurano:

Aptamil 1 (vari formati, inclusi i multipack e le confezioni da 800g)

(vari formati, inclusi i multipack e le confezioni da 800g) Aptamil 2 (latte di proseguimento)

(latte di proseguimento) Aptamil Profutura Duobiotik

Aptamil Nutribiotik Tabs

Mellin 1 e Mellin 2 (latte in polvere)

È fondamentale verificare il numero di lotto stampato sulla confezione (solitamente sul retro o sul fondo del barattolo) e la data di scadenza.

Cosa devono fare i genitori?

L’indicazione tassativa per chi fosse in possesso di una delle confezioni appartenenti ai lotti segnalati è di non consumare il prodotto e non somministrarlo ai bambini.

Ecco i passaggi da seguire:

Controllare il codice: Verificare se il numero di lotto corrisponde a quelli indicati nella lista ufficiale del richiamo (consultabile sul sito del Ministero della Salute o sui portali ufficiali di Aptamil e Mellin). Restituzione: Riportare il prodotto presso il punto vendita dove è stato acquistato. Non è necessario presentare lo scontrino per ottenere il rimborso o la sostituzione, trattandosi di un’allerta sanitaria. Consultare il pediatra: Se il bambino ha consumato il latte e presenta sintomi come vomito o malessere, si consiglia di contattare immediatamente il pediatra.

Danone ha messo a disposizione un numero verde e un servizio clienti online per assistere i consumatori nella verifica dei codici e per fornire ulteriori chiarimenti.

L’azienda ha tenuto a precisare che tutti gli altri prodotti non inclusi nella lista dei 76 lotti sono sicuri e possono essere consumati regolarmente.

APTAMIL

1) Aptamil Tabs IF – Latte per lattanti in polvere compressa (479 g)

Lotti: 111455974, 111455975, 111468320, 111498894, 111499067, 111499120, 111506616, 111506629, 111518977, 111519140, 111519160, 111519763, 111519764, 111520024, 111522607, 111522727, 111529087

TMC: dal 31/05/2026 al 24/12/2026

Produttore: Nutricia Infant Nutrition Ltd – Wexford (Irlanda)

2) Aptamil Tabs FO – Latte di proseguimento in polvere compressa (504 g)

Lotti: 111461081, 111467764, 111467786, 111467800, 111467828, 111472937, 111502133, 111502464, 111502465, 111508772, 111511188, 111511209, 111511243, 111519134, 111519180, 111523388, 111526317, 111526350, 111526369, 111539662, 111540241, 111540662, 111553679, 111556437, 111556613, 111556711

TMC: dal 21/06/2026 all’11/03/2027

Produttore: Nutricia Infant Nutrition Ltd – Wexford (Irlanda)

3) Aptamil AR 2 – Alimento a fini medici speciali (400 g)

Lotto: 111501520

TMC: 10/10/2026

Produttore: Nutricia Infant Nutrition Ltd – Wexford (Irlanda)

4) Aptamil 2 – Latte di proseguimento (830 g)

Lotti: 111463178, 111470641, 111475576, 111493945, 111506640, 111521789, 111526893

TMC: dal 04/07/2026 al 22/12/2026

Produttore: Nutricia Infant Nutrition Ltd – Wexford (Irlanda)

5) Aptamil 2 – Latte di proseguimento (750 g)

Lotti: 111470148, 111516272

TMC: 21/07/2026 e 19/11/2026

Produttore: Nutricia Infant Nutrition Ltd – Wexford (Irlanda)

6) Aptamil 2 – Formato scorta (2×600 g)

Lotti: 101480173, 101486762

TMC: 19/11/2026 e 03/01/2027

Produttore: Nutricia Zakłady Produkcyjne – Opole (Polonia)

7) Aptamil 1 – Latte per lattanti (830 g)

Lotti: 111463374, 111473705, 111476662, 111488577, 111508826, 111516238

TMC: dal 05/07/2026 al 17/11/2026

Produttore: Nutricia Infant Nutrition Ltd – Wexford (Irlanda)

8) Aptamil 1 – Latte per lattanti (750 g)

Lotti: 111467704, 111478158, 111508824

TMC: 08/07/2026, 08/08/2026, 30/10/2026

Produttore: Nutricia Infant Nutrition Ltd – Wexford (Irlanda)

9) Aptamil 1 – Formato scorta (2×550 g)

Lotti: 101464106, 101483730

TMC: 07/08/2026 e 11/12/2026

Produttore: Nutricia Zakłady Produkcyjne – Opole (Polonia)

MELLIN

10) Mellin 1 – Formato discount (2×385 g)

Lotto: 101483918

TMC: 19/11/2026

Produttore: Nutricia Zakłady Produkcyjne – Opole (Polonia)

11) Mellin 1 – Formato scorta (2×550 g)

Lotto: 101489727

TMC: 23/01/2027

Produttore: Nutricia Zakłady Produkcyjne – Opole (Polonia)

12) Mellin 1 – Formato farmacia (2×350 g)

Lotti: 101480142, 101480660

TMC: 20/11/2026

Produttore: Nutricia Zakłady Produkcyjne – Opole (Polonia)

13) Mellin 1 – Formato scorta (2×385 g)

Lotti: 101480157, 101486748

TMC: 20/11/2026 e 01/01/2027

Produttore: Nutricia Zakłady Produkcyjne – Opole (Polonia)

PROFUTURA

14) Profutura 2 – Latte di proseguimento (800 g)

Lotti: 111507694, 111519879, 111529574

TMC: 11/05/2027, 13/06/2027, 16/07/2027

Produttore: Nutricia Cuijk B.V. – Haps (Paesi Bassi)

15) Profutura 1 – Latte per lattanti (800 g)

Lotto: 111515235

TMC: 14/05/2027

Produttore: Nutricia Cuijk B.V. – Haps (Paesi Bassi)