Max Pezzali super ospite a Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 ha il suo super ospite. Carlo Conti, durante l'edizione delle 20:00 del TG1 di mercoledì 7 gennaio, ha annunciato che Max Pezzali sarà il protagonista assoluto del palco ga...

Il Festival di Sanremo 2026 ha il suo super ospite. Carlo Conti, durante l'edizione delle 20:00 del TG1 di mercoledì 7 gennaio, ha annunciato che Max Pezzali sarà il protagonista assoluto del palco galleggiante della nave Costa Toscana.

Il fondatore degli 883 per tutte e cinque le serate

Una notizia che farà felici milioni di fan: Max Pezzali si esibirà dalla nave Costa Toscana, ancorata al largo del porto di Sanremo, per tutte e cinque le serate del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Un appuntamento fisso che trasformerà ogni serata in una grande festa a suon di hits che hanno segnato intere generazioni.

Carlo Conti, visibilmente entusiasta, ha commentato così l'annuncio: "Sarà ogni sera una festa diversa con le canzoni di Max e la sua energia. Pezzali è amatissimo da tante generazioni. Lui sarà la ciliegina di questa grande torta che si sta componendo".

Il direttore artistico ha voluto sottolineare la capacità unica del cantautore pavese di unire pubblici diversi: dai nostalgici degli anni '90 che sono cresciuti con gli 883, fino ai più giovani che hanno scoperto i suoi brani grazie ai concerti sold out a San Siro e al passaparola sui social.

Cinque serate a tema dunque, ognuna diversa dall'altra, per ripercorrere trent'anni di successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Da "Hanno ucciso l'Uomo Ragno" a "Come mai", da "Con un deca" a "Gli anni", il repertorio di Pezzali offre infinite possibilità per creare momenti di puro intrattenimento e nostalgia.

Il palco galleggiante della Costa Toscana è ormai diventato un appuntamento imprescindibile del Festival, capace di offrire uno spettacolo unico con la scenografia naturale del mare di Sanremo sullo sfondo. La scelta di Max Pezzali come unico protagonista per tutte le serate rappresenta una novità rispetto alle edizioni precedenti, quando si alternavano artisti diversi.

Conti ha dato appuntamento a lunedì 12 gennaio per un nuovo annuncio, lasciando intendere che le sorprese per Sanremo 2026 non sono finite. Nel frattempo, l'attesa cresce per quello che si preannuncia come un Festival ricco di emozioni e grandi nomi.