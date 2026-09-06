Far Away cambia programmazione su Canale 5: la super novità per i fans

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Far Away è tra le soap opera di grande successo della tv italiana. Sbarcata ad inizio estate su Canale 5, la serie tv made in Turchia ha registrato ascolti sempre più alti sui teleschermi di Canale 5. Ogni giorno, le vicende con protagonisti Alya e Cihan ottengono oltre 2 milioni di telespettatori con uno share del 23%. Numeri davvero importanti che hanno portato i piani alti di Cologno Monzese a decidere di effettuare un cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i fans. In particolare, Far Away sbarcherà anche nel week-end dal mese di settembre. Secondo quanto riportato da Blasting News, la dizi turca debutterà di sabato e di domenica a partire dal 12 settembre.

Far Away sbarca nel week-end dal 12 settembre

Sabato 12 e domenica 13 settembre andranno in onda due nuove puntate di Far Away. La serie tv sbarcherà nel week-end dopo aver ottenuto un grande successo nel daytime pomeridiano estivo di Canale 5. Mediaset ha deciso di puntare sulle vicende ambientate a Mardin anche nel daytime festivo con puntate dalla durata di un’ora. Una super novità per i fans che avranno modo di assistere alla storia di Alya e Cihan anche durante la nuova stagione televisiva in partenza tra pochi giorni su Canale 5.