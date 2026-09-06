Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 7 al 13 settembre 2026 e classifica su amore e lavoro: Vergine brilla con 5 stelle

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 7 al 13 settembre, per i nativi della Vergine le emozioni saranno protagoniste giovedì se si lasceranno andare alla spontaneità, mentre sul lavoro arriveranno conferme per chi ha cambiato ruolo. Gli nati sotto il segno dello Scorpione vivranno un amore più viscerale grazie a Venere, a patto di superare i rancori passati, e vedranno sbloccarsi la sfera lavorativa con l’invito a fare attenzione alle spese. Infine, i Pesci rischiano di perdere la pazienza in amore verso venerdì per via della poca chiarezza, mentre sul lavoro dovranno gestire stanchezza e scadenze fissando le giuste priorità.

Oroscopo e classifica dal 7 al 13 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, nel weekend muoviti con i piedi di piombo. Evita di scaricare sulla persona amata il nervosismo accumulato tra lavoro e famiglia. L’oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che, anche se vorresti chiarire tutto subito, la mossa vincente è pesare le parole e attendere il momento giusto. In campo lavorativo, alcuni progetti non girano come vorresti. Non prendere decisioni affrettate dettate dalla stanchezza: analizza ogni dettaglio e agisci con metodo. (3 stelle, settimana discreta)

Toro – In amore, da giovedì Venere si fa sentire, ma le coppie collaudate non corrono rischi. Se sei single, attento a non fraintendere le parole altrui per troppa diffidenza. In campo lavorativo, le previsioni astrologiche di Paolo Fox evidenziano un ottimo momento per buttare giù basi solide. Parla chiaro per risolvere vecchi sospesi e impara a dare il giusto valore a ciò che fai. (4 stelle, settimana buona)

Gemelli – In amore, occhio a giovedì: le questioni economiche rischiano di accendere discussioni in coppia. Ascolta davvero chi ti sta accanto e vedrai che nel fine settimana tornerà il sereno. In campo lavorativo, sfrutta i primi giorni della settimana per chiudere i contenziosi. Taglia i rami secchi e concentra le tue energie solo sulle attività davvero redditizie. (3 stelle, settimana discreta)

Cancro – In amore, venerdì parte la risalita: ritrovi passione, complicità e voglia di vivere i sentimenti a pieno. Fai solo attenzione nei rapporti con Ariete e Bilancia. In campo lavorativo, secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox è tempo di voltare pagina. Chiusi i capitoli logori, pretendi ciò che meriti e guarda avanti con grinta. (5 stelle, settimana fantastica)

Paolo Fox, oroscopo e classifica della settimana 7-13 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, ritrovi la voglia di essere protagonista e di ricucire i dettagli sfuggiti di mano. Metti da parte l’orgoglio e non aspettare sempre che sia l’altro a fare il primo passo. In campo lavorativo, con la Luna favorevole a inizio settimana il tuo potere di persuasione sale alle stelle: cogli l’attimo per presentare progetti o avanzare richieste. (4 stelle, settimana buona)

Vergine – In amore, giovedì sarà una giornata brillante per le emozioni. Cerca di non analizzare ogni minimo dettaglio: la mappa dell’oroscopo di Paolo Fox ti invita a lasciarti andare alla spontaneità. In campo lavorativo, se hai cambiato ruolo di recente, sono in arrivo belle conferme. Credi di più nelle tue capacità. (5 stelle, settimana fantastica)

Bilancia – In amore, le storie nate da poco hanno bisogno di tempo per mettere radici. Il weekend regalerà forte intesa e complicità di coppia. In campo lavorativo, stelle favorevoli per ripescare vecchi progetti nel cassetto. Come rivelano le previsioni astrologiche di Paolo Fox, hai tutte le carte in regola per rinnovare ciò che non ti soddisfa più. (5 stelle, settimana fantastica)

Scorpione – In amore, da giovedì Venere entra nel segno e mette al centro il bisogno di un’intesa viscerale. Chiudi col passato ed evita di nutrire vecchi rancori. In campo lavorativo, la prima parte della settimana parte a rilento, ma poi la situazione si sblocca. Sii determinato sul lavoro, ma cauto nelle spese. (4 stelle, settimana buona)

La settimana 7-13 settembre secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, Mercurio stuzzica la tua curiosità: i single possono fare incontri a sorpresa, mentre chi è in coppia ritrova la complicità di sempre. In campo lavorativo, l’oroscopo di Paolo Fox evidenzia basi solide grazie a Giove e Saturno. Puoi finalmente puntare in alto e migliorare la tua posizione. (4 stelle, settimana buona)

Capricorno – In amore, qualche piccola tensione in vista, ma la tua classica tenacia ti salverà. Nel weekend evita le polemiche inutili e lascia scorrere. In campo lavorativo, aumentano le responsabilità, ma tra giovedì e venerdì arriveranno risposte concrete per pianificare i tuoi prossimi passi. (4 stelle, settimana buona)

Acquario – In amore, le relazioni soffocanti non fanno per te. In questo periodo metti paletti chiari per proteggere la tua libertà. In campo lavorativo, stando alle previsioni astrologiche di Paolo Fox, è il momento di fare pulizia e tagliare i rami secchi. Dà forma concreta alle tue idee visionarie. (4 stelle, settimana buona)

Pesci – In amore, se avverti mancanza di chiarezza nel partner rischi di perdere la pazienza, specialmente verso venerdì. Se sei single, non forzare le cose. In campo lavorativo, avverti un po’ di stanchezza e voglia di cambiare aria, ma le scadenze incalzano. Fissa le priorità ed evita lo stress. (3 stelle, settimana discreta)