Sanremo 2026: Fedez, Elettra, J-Ax tra i 30 big di Conti

Carlo Conti ha svelato i big di Sanremo 2026. Ecco la lista completa degli artisti in gara al Festival dell'Ariston dal 24 al 28 febbraio.

Fabrizio Della Corte30 Novembre 2025
Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026
Carlo Conti ha svelato i 30 big di Sanremo 2026, che si terrà dal 10 al 14 febbraio al Teatro Ariston. Il direttore artistico ha puntato su un cast eterogeneo: Fedez & MasiniElettra LamborghiniJ-AxPatty PravoArisaTommaso ParadisoErmal MetaMichele Bravi e Francesco Renga sono solo alcuni nomi della competizione.

Cinque serate evento

Il Festival manterrà il format consolidato con cinque serate trasmesse in prima serata su Rai 1. Conti ha dichiarato: “Sarà un viaggio attraverso tutti i generi musicali italiani”. Accanto ai veterani come Raf e Malika Ayane, spazio ai giovani talenti: DitonellapiagaFulminacciLDA & Aka 7evenTredici PietroDargen D’Amico e Levante. Completano il cast Sal Da VinciLuchèMara SatteiLeo Gassmann e altri artisti emergenti.

La gara promette sorprese ed emozioni. La Rai garantirà copertura totale con contenuti extra su RaiPlay.

