Sanremo 2026: Fedez, Elettra, J-Ax tra i 30 big di Conti

Carlo Conti ha svelato i 30 big di Sanremo 2026, che si terrà dal 10 al 14 febbraio al Teatro Ariston. Il direttore artistico ha puntato su un cast eterogeneo: Fedez & Masini, Elettra Lamborghini, J-Ax, Patty Pravo, Arisa, Tommaso Paradiso, Ermal Meta, Michele Bravi e Francesco Renga sono solo alcuni nomi della competizione.

Cinque serate evento

Il Festival manterrà il format consolidato con cinque serate trasmesse in prima serata su Rai 1. Conti ha dichiarato: “Sarà un viaggio attraverso tutti i generi musicali italiani”. Accanto ai veterani come Raf e Malika Ayane, spazio ai giovani talenti: Ditonellapiaga, Fulminacci, LDA & Aka 7even, Tredici Pietro, Dargen D’Amico e Levante. Completano il cast Sal Da Vinci, Luchè, Mara Sattei, Leo Gassmann e altri artisti emergenti.

La gara promette sorprese ed emozioni. La Rai garantirà copertura totale con contenuti extra su RaiPlay.