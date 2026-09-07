Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 7 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 7 settembre
RAI1
21.30 Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto
RAI2
20.35 Basket Femminile – Mondiali 2026 – Italia Vs Cina
RAI3
21.20 Io sono ancora qui
RETE4
21.30 Quarta repubblica
CANALE5
21.20 Temptation Island e poi e poi
ITALIA1
21.19 Killer Elite
TV8
21.40 Dinner Club – Stagione 3 Episodio 3
NOVE
21.30 Little Big Italy – Stagione 9 Episodio 5 – Tokyo
20
21.10 The equalizer – Stagione 5 Episodio 15 – La truffa
CIELO
21.20 Pechino Express: L’estremo oriente
27
21.10 Hitch – Lui si che capisce le donne
34
21.00 Un’estate al mare