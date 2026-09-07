Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 7 settembre

Redazione7 Settembre 2026
Temptation Island e poi… e poi… torna con 'due appuntamenti speciali'
Temptation Island e poi… e poi… torna con 'due appuntamenti speciali' (Screen Ig @temptationislandita)
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 7 settembre

RAI1

21.30 Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto

RAI2

20.35 Basket Femminile – Mondiali 2026 – Italia Vs Cina

RAI3

21.20 Io sono ancora qui

RETE4

21.30 Quarta repubblica

CANALE5

21.20 Temptation Island e poi e poi

ITALIA1

21.19 Killer Elite

TV8

21.40 Dinner Club – Stagione 3 Episodio 3

NOVE

21.30 Little Big Italy – Stagione 9 Episodio 5 – Tokyo

20

21.10 The equalizer – Stagione 5 Episodio 15 – La truffa

CIELO

21.20 Pechino Express: L’estremo oriente 

27

21.10 Hitch – Lui si che capisce le donne

34

21.00 Un’estate al mare

Redazione7 Settembre 2026