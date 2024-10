Max Pezzali, la rivelazione su Maria de Filippi e la sua storia d’amore

Max Pezzali noto cantante degli 883 conosceva Maria de Filippi quando non era ancora famosa, come forse molti sanno Max Pezzali e Maria de Filippi hanno una cosa in comune, sono entrambi di Pavia.

In questi giorni su Sky è stata lanciata la nuova serie dedicata alla nascita degli 883 e sta riscuotendo un grande successo. Nella serie che racconta la storia della Band italiana più famosa degli anni ’90 si racconta un aneddoto che forse molto non conoscono.

Max Pezzali racconta l’inizio della storia di Maria de Filippi con Maurizio Costanzo

Proprio nella prima puntata della seria chiamata “Hanno ucciso l’uomo ragno” che racconta su Sky la nascita del sodalizio artistico tra Max Pezzali e Mauro Repetto che hanno dato il via agli 883, si racconta di diversi incontri tra l’allora non famosa Maria de Filippi e il giovanissimo (diciottenne) Max Pezzali.

Il Papà di Max Pezzali infatti aveva un negozio di fiori a Pavia. Allora Maria de Filippi si approcciava al mondo del giornalismo e conobbe ad un convegno di rappresentanti di videocassette a Venezia proprio Maurizio Costanzo. Maria all’epoca lavorava per la società che aveva organizzato l’evento e Maurizio Costanzo che in quell’evento era stato chiamato come moderatore rimase colpito dalla bellezza e dalle capacità di Maria de Filippi.

La Storia segreta tra Maria de Filippi e Maurizio Costanzo, cosa centra Max Pezzali

All’inizio della relazione tra Maurizio Costanzo e Maria tutto doveva rimanere in grande segreto in quanto il giornalista e conduttore Costanzo era già impegnato in una relazione con l’allora conduttrice Marta Flavi. Cosa centra Max Pezzali in tutto questo? Come abbiamo avuto modo di scrivere sopra Max Pezzali nell’estate dell’89 a seguito della bocciatura a scuola fu “costretto” a lavorare dal papà fioraio. Maurizio Costanzo che corteggiava la de Filippi inviava un mazzo di rose al giorno alla Maria nazionale. Max Pezzali consegnava con il suo motorino questi fiori alla de Filippi che aveva qualche anno in piu di lei. Da li nasce un’amicizia che rimane ancora oggi. Max Pezzali racconta nella serie di Sky che i suoi genitori grazie a tutti i fiori acquistati per Maria da Maurizio Costanzo si sono comprati un furgone.

Maria de Filippi da un aiuto a Max Pezzali all’inizio della sua carriera

Sempre nella serie “Hanno ucciso l’uomo ragno” in onda in questi giorni in prima visione su Sky, si racconta come la futura conduttrice di C’è posta per te, potrebbe aver influito nell’inizio della carriera di Max Pezzali. In quell’estate in cui i due si conobbero fu proprio la conduttrice di Pavia a regalare a Max un VHS di un rapper americano, lanciando in questo modo al frontman degli 883 la possibilità di comporre musica in maniera digitale anzichè con i “vecchi” strumenti digitali. Grazie a campionatori e sintetizzatori Max Pezzali e Mauro Repetto poco dopo iniziarono a produrre i loro primi dischi.