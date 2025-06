Mauro Coruzzi parla del suo secondo ictus

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mauro Coruzzi, noto al pubblico come Platinette, ha recentemente condiviso con grande sincerità i dettagli del suo secondo ictus, avvenuto lo scorso febbraio. In un’intervista al settimanale Di più, il 69enne ha raccontato il drammatico episodio che ha rischiato di mettere fine alla sua vita. Dopo aver subito il primo ictus a marzo 2023, Coruzzi ha avuto un secondo attacco che lo ha colpito duramente: è caduto a terra e ha sbattuto la testa, rimanendo immobile per ore. La sua salvezza è arrivata grazie alla prontezza della domestica, che ha capito la gravità della situazione e gli ha prestato i primi soccorsi fondamentali.

Le difficoltà di Mauro Coruzzi

Coruzzi ha spiegato di essere rimasto cosciente durante l’evento, anche se non riusciva più a muoversi e aveva difficoltà nel parlare. Ricorda con precisione l’intervento dei medici e il trasporto in ambulanza in ospedale, un momento che ha segnato profondamente la sua vita. Attualmente, Mauro sta seguendo un percorso di fisioterapia e logopedia per recuperare le funzioni motorie e linguistiche, continuando a prendere numerosi farmaci e facendo progressi giorno dopo giorno.

Inoltre, Coruzzi ha rivelato di aver già predisposto tutte le disposizioni necessarie per il suo funerale, essendo non credente e considerando la morte come fine di tutto. Ha anche fatto testamento, assicurandosi che tutto fosse sistemato per il suo addio. La sua testimonianza di forza e determinazione rappresenta un esempio di coraggio nel fronteggiare momenti difficili e di grande vulnerabilità.