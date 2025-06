Flavio Briatore: “Ecco chi è stata la donna più importante della mia vita”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Flavio Briatore rivela dettagli sulla sua vita privata e affettiva in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’. A 75 anni, l’imprenditore ha condiviso alcuni aspetti intimi della sua storia, partendo dall’amore più importante della sua vita: Elisabetta Gregoraci. Con lei ha condiviso un lungo matrimonio, dal 2008 al 2017, e il suo unico figlio, Nathan Falco. Briatore ha sottolineato il forte senso di responsabilità condiviso nel crescere il ragazzo, nonostante la fine della relazione con Gregoraci. “Siamo rimasti genitori uniti e presenti” ha affermato.

Le altre donne di Flavio Briatore e la paghetta del figlio

L’imprenditore ha parlato anche delle altre relazioni significative, come quella con la modella Heidi Klum, madre di Leni, con cui ha un buon rapporto e che vede spesso. Con lui, ha spiegato, i figli sono al primo posto, e cerca di non viziare troppo Nathan Falco, che oggi ha 15 anni. Briatore ha ammesso che è difficile resistere alla tentazione di coccolare troppo il ragazzo, anche se si impegna a farlo studiare bene, parlare diverse lingue e coinvolgerlo nelle attività aziendali.

Per quanto riguarda la paghetta mensile del figlio, ha rivelato che si aggira intorno ai 500 euro, una cifra considerevole, ma proporzionata alla ricchezza familiare. Infine, Briatore ha chiarito di non aver mai fatto interventi estetici importanti, anche se ha ammesso di aver eliminato un doppio mento circa dieci anni fa. La sua intervista mette in luce un uomo che, nonostante il successo, mantiene un forte attaccamento ai valori di famiglia e sincerità.