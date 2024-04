Maura Vitali, rivelazione dolorosa prima della scelta a Uomini e Donne: “Sono stata giudicata”

Maura Vitali è stata una grande protagonista della puntata di ieri 16 aprile di Uomini e Donne. Nel corso dell’appuntamento, la dama del trono over ha deciso di lasciare il dating show in compagnia di Gianluca Rocchetti, per il quale ha perso la testa. Ma prima di fare ciò la donna ha fatto una rivelazione dolorosa davanti alle telecamere di Uomini e Donne. Maura Vitali ha affermato di essersi sentita giudicata per la sua passata storia d’amore con Antonio Benarrivo, ex calciatore della Seria A. La donna ha ammesso in diretta tv: “Sono sempre stata giudicata per l’estetica o per le passate relazioni, mi descrivevano come “l’ex di”. Il papà dei miei figli è un ex calciatore di Serie A.” La dama ha ammesso che Gianluca è riuscito a conquistarla cogliendo la sua anima.

Uomini e Donne, Maura Vitali ha subito pregiudizi

Nel corso della puntata di ieri 16 aprile di Uomini e Donne, Maura Vitali ha raccontato alcuni dettagli inediti della sua storia d’amore con Gianluca Rocchetti. La dama ha affermato che il cavaliere è entrato nella sua vita come un terremoto, facendole crollare delle barriere che aveva innalzato a causa del suo passato. La donna infatti ha rivelato di essersi sempre comportata fredda a causa dei pregiudizi. Maura ha poi aggiunto: “Mi sa corteggiare bene. Gli uomini si soffermano sulle rose, lui una mattina mi ha fatto trovare 100 messaggi di buongiorno”. Parole ricambiate anche da Gianluca Rocchetti, che ha raccontato che Maura le piace tantissimo. L’uomo ha affermato che quando si sono baciati per la prima volta aveva capito di aver perso la testa: “Ho provato a uscire con altre, ma non riesco. Mi piace dal primo momento che l’ho conosciuta”. Alla fine, i due hanno deciso di uscire insieme dal programma per vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori.