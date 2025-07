[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Maturità e passione senza età: oculista si diploma perito agrario a 81 anni.

Mario Puccia classe 1944, dopo una vita dedicata alla medicina, torna tra i banchi di scuola e conquista la seconda maturità. Dopo un diploma da geometra, una laurea in Medicina e specializzazione in oculistica, oggi conquista la sua seconda maturità all’Istituto Principi Grimaldi. “Cercavo qualcosa di pratico, pensavo a un corso da elettricista o idraulico, ma non c’erano. In segreteria mi hanno detto: c’è Agraria. E io ho risposto: mi butto.” Così ha affrontato il suo secondo esame di maturità, superandolo con 84/100. Mario ha scelto di rimettersi a studiare per passione, non per necessità, dimostrando che la curiosità è il motore che ci tiene in vita e che la passione e la sete di conoscenza non hanno età.