Mattinata, “Richiesta urgente di nomina di un medico di medicina generale”

LETTERA APERTA

RICHIESTA URGENTE DI NOMINA DI UN MEDICO DIMEDICINA GENERALE

Al Sig. Sindaco,

e All’Assessore alla Salute Pubblica

è da circa tre mesi che la nostra comunità è gravemente penalizzata dalla mancanza di un quarto medico di medicina generale, una situazione che sta causando disagi enormi a tutti i cittadini, con particolari ripercussioni sulle persone anziane e più fragili. L’assenza di questo medico sta mettendo a rischio la salute della nostra popolazione, in particolare dei nostri cari anziani che, come sappiamo, sono quelli che maggiormente dipendono dal sistema sanitario.

L’ASL, per cercare di far fronte a questa emergenza, ha dato la possibilità ai pazienti che erano senza l’assegnazione di un medico di iscriversi presso i tre medici attualmente in servizio. Tuttavia, questi professionisti sono già sopraffatti dal lavoro e non sono in grado di garantire la qualità dell’assistenza che i cittadini meritano. I tempi di attesa per una visita si sono allungati a dismisura, creando una situazione insostenibile per tutti, ma soprattutto per chi ha bisogno di cure quotidiane.

Pensiamo soprattutto alle tante persone anziane, con patologie croniche, non autosufficienti, che vivono una condizione di fragilità estrema e che necessitano non solo di visite in ambulatorio, ma anche di assistenza domiciliare. Questi concittadini sono costretti a fare i conti con il continuo aumento delle difficoltà, senza che nessuna soluzione concreta venga messa in campo da parte delle istituzioni.

A questo punto, è giunto il momento che il nostro Sindaco assuma una posizione chiara e ferma. Il Movimento di Fratelli d’Italia chiede al Sindaco di farsi portavoce delle istanze della nostra comunità, sollecitando con urgenza l’Assessore alla Sanità della Regione e il Direttore Generale dell’ASL per una rapida nomina di un nuovo medico di medicina generale. È intollerabile che i cittadini di Mattinata, soprattutto i più vulnerabili, siano costretti a subire le gravi carenze di un servizio essenziale per la salute.

I cittadini di Mattinata non vogliono più essere trattati come cittadini di serie B. La loro salute e il loro benessere devono diventare una priorità per l’amministrazione comunale, che ha il dovere di tutelare i propri concittadini e garantire un’assistenza sanitaria adeguata.

Non possiamo permettere che la situazione continui a peggiorare. È il momento di agire, per il bene della nostra comunità e per la salute dei nostri concittadini.

In attesa di una pronta risposta, porgiamo cordiali saluti.

Fratelli d’Italia – Sezione di Mattinata