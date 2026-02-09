Mattinata ospita la mostra “L’arte della memoria – Mai più. Fiamme e fuoco”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MATTINATA OSPITA LA MOSTRA

“L’ARTE DELLA MEMORIA – MAI PIU’. FIAMME E FUOCO”

Mercoledì 11 febbraio 2026, apre i battenti la mostra bipersonale di Arkadiusz Sędek e Antonio Russo Galante dal titolo “L’Arte della Memoria. Mai più. Fiamme e Fuoco” a cura dell’ Associazione Artistica Cult. Naz. LACARVELLA con il patrocinio del Comune di Mattinata.

Un evento culturale dedicato alla memoria della Shoah e all’importanza della cultura come strumento di consapevolezza e riflessione.

La mostra si terrà presso il Palazzo Comunale di Mattinata dall’11 al 24 febbraio 2026 e sarà inaugurata martedì 11 febbraio 2026 alle ore 17.00. Ingresso libero.

L’esposizione rappresenta un omaggio alle vittime della Shoah e un invito a riflettere sull’importanza della memoria storica per evitare il ripetersi degli errori del passato, un tema oggi più che mai attuale.

La mostra è stata già ospitata in diverse città italiane, tra cui Castano Primo, Buscate, Arconate, Conversano, Trani e Foggia, riscuotendo grande interesse da parte del pubblico e della critica.

L’evento è coordinato scientificamente dalla professoressa Isabella Di Liddo, docente universitaria, e si inserisce in un più ampio percorso culturale volto a promuovere il dialogo tra arte, memoria e società.

Il Comune di Mattinata e L’Associazione Artistica Nazionale “Lacarvella” invitano la cittadinanza a partecipare numerosa.