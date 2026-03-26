Mattinata, 12 milioni di euro per connettere alla città la nuova cittadella dello sport

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MATTINATA – APPROVATO IL PFTE DEL MASTERPLAN “TRA CITTADELLA E PARCO DELLO SPORT – AZIONE DIFFUSA SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – PNRR MISSIONE 5 – FONDO PROGETTAZIONE DEL MINISTERO DELL’INTERNO.✅

Tre interventi epocali del valore di quasi 12 milioni di euro che rivoluzioneranno la nostra Comunità e che valorizzeranno tre aree completamente interconnesse per rendere Mattinata ancora più vivibile, accogliente e proiettata verso un futuro, non più solo auspicabile ma finalmente reale e concreto.🤝

La Giunta Comunale ha approvato con apposita Delibera n. 55/2026 il PFTE del masterplan “Tra Cittadella e Parco dello Sport” nell’ambito del PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1. ✍

L’intervento complessivo riguarda l’interconnessione tra le aree sportive del paese. Dal nuovo campo sportivo in area Papone (Ambito 3) al Palazzetto dello Sport (lavori di riqualificazione in via di ultimazione). Il percorso podistico/panoramico per uso polivalente, ciclabile e pedonabile di connessione tra il marciapiede della Via del Mare/Casette dei Pescatori con l’area portuale (Ambito 1). Il nuovo sistema di viabilità (carrabile, pedonale e ciclabile) periurbana nella Piana (Ambito 2) che permetterà di decongestionare definitivamente l’intera area della Strada della Difesa con relativo adeguamento della circolazione stradale e chiusura dell’anello utilizzando due nuovi percorsi a ridosso del canale “Carbonara”.📐

Una progettazione del valore complessivo di €. 11.865.336,94.🎯