Mattin show su Rai2 sostituirà “VivaRai2”, il retroscena clamoroso

Mattin show su Rai2 sostituirà “VivaRai2” che ha tutte le carte in regola per replicare e sostituire Fiorello con un nuovo programma dedicato alla fascia mattutina. cercando di replicare il successo di “VivaRai2”. Fiorello non avrebbe ancora preso una decisione relativa al suo futuro televisivo. La Rai, sta preparando un piano per colmare il vuoto che “VivaRai2“, il programma mattutino che ha conquistato il cuore dei telespettatori italiani.

Chi sostituirà Fiorello?

Fiorello nella puntata finale del suo show ha lasciato tutti con il fiato sospeso: “Ciao a tutti, è stato bello. Ci si rivede alla prossima idea”. Sono parole che suonano come un addio, anche di definitivo non c’è però nulla. Warner Bros Discovery, potrebbe essere decisivo per il futuro professionale del conduttore.

Il pubblico e la Rai Vogliono che si colmi l’inevitabile vuoto che lo showman potrebbe lasciare. In caso di Quali sarebbero le valide alternative?

Ultime indiscrezioni Rai: Andrea Perroni il successore ideale di Fiorello

Perroni, famoso per le sue imitazioni a “Domenica In“, “Colorado Café” e gli spin-off di “Zelig“, è anche un attore teatrale e collaboratore di Rai Radio 2. Dal 2010, ha partecipato al programma radiofonico “Radio 2 Social Club” insieme a Luca Barbarossa e Virginia Raffaele, dimostrando di essere molto versatile e comico.

“VivaRai2” verrà sostituita, come? Una trasmissione itinerante, ambientata nelle stazioni ferroviarie italiane, che potrebbe offrire uno spaccato originale e dinamico delle città italiane. Questa formula permetterebbe di coinvolgere il pubblico in modo diretto e innovativo, creando un’interazione unica.

Tante proposte…..

Un’altra proposta è un programma ambientato in un unico spazio fisso, dove l’intrattenimento e la comicità restano gli elementi centrali. Questa soluzione garantirebbe continuità e familiarità agli spettatori affezionati al format originale di “VivaRai2”.

LEGGI ANCHE: Temptation Island anticipazioni: problemi per Filippo Bisciglia, partenza rimandata

Terza opzione: edicola viaggiante Che esplora vari temi e notizie, mantenendo un tono leggero e divertente, in linea con lo stile che ha reso celebre Fiorello.

Fiorello lo showman Riposerà? E l’approdo al Nove di Warner Bros Discovery? L’emittente corteggerebbe Fiorello per fargli condurre un programma insieme ad Amadeus, suo storico compagno di avventure televisive, specialmente durante il Festival di Sanremo.

La coppia “Ama + Ciuri” rappresenterebbe una scommessa già vinta per la rete, acerrima nemica della Rai, che ne dite? Mattin show su Rai2 sostituirà “VivaRai2” successo assicurato!