Mattia Fumagalli e lo sgambetto a Helena Prestes? Ecco con chi è stato beccato

Mattia Fumagalli è stato tra i concorrenti più apprezzati dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il maestro di sci si era messo in mostra per il suo carattere spumeggiante e le sua amicizia con Helena Prestes. Proprio i due si erano visti a fine esperienza televisiva per passare alcuni giorni sulle montagne di lui nel Nord d’Italia. Nel corso delle ultime ore, però, Mattia Fumagalli ha compiuto uno sgambetto ai danni di Helena Prestes. In particolare, l’uomo è stato visto a cena con altri ex concorrenti del Grande Fratello e tra questi vi era Shaila Gatta, la nemica della modella nel programma. L’incontro tra il maestro di sci e l’ex velina di Striscia La Notizia ha mosso parecchie critiche sui social, che l’hanno accusato di incoerenza. I due avevano avuto diversi scontri senza esclusioni di colpi all’interno del reality show targato Mediaset.

Mattia Fumagalli insieme a Shaila Gatti, proteste dei fan di Helena Prestes

Il maestro di sci è stato beccato a cena insieme a Shaila Gatta e altri ex concorrenti del Grande Fratello. Un incontro che non è piaciuto ai fan di Helena Prestes, che l’hanno accusato sui social di essere incoerente. Di qui, è arrivata la reazione di Mattia Fumagalli che ha pubblicato una lunga storia sul suo profilo Instagram. Nel messaggio si leggono le seguenti parole: “Le persone sbagliano. Io per primo. Ma credo fermamente nel diritto alla rinascita. Alla seconda, alla terza, alla quarta possibilità.” L’uomo ha concluso il messaggio aggiungendo di non aver mai giustificato comportamenti scorretti ma di aver scelto di credere che dietro ogni maschera ci sia una storia spesso dolorosa e taciuta. Basteranno le parole di Mattia per sedare gli animi dei fan?