Helena Prestes blocca le strade di Bari: l’evento dell’ex gieffina è un successo!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momento d’oro per Helena Prestes. La modella brasiliana ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello dove si classificata in seconda posizione. Un’esperienza che ha portato la donna a farsi conoscere dalle persone senza filtri. Di ritorno da una vacanza in Egitto insieme a Javier Martinez, Helena Prestes è volata a Bari per un evento di un importante brand di calzature italiano. Una volta sul posto, la compagna di Javier Martinez è stata accolta da un bagno di folla. Le strade della cittadina sono state invase da centinaia di fan della modella brasiliana, che urlavano il suo nome come testimoniato in alcuni video e foto postati sui social. Proprio i fan hanno dedicato alla donna un hashtag per l’evento che è schizzato subito alla prima posizione delle tendenze in Italia su X.

Helena Prestes accolta da centinaia di fan a Bari per un evento

Helena Prestes è stata accolta da centinaia di fan a Bari, dove era attesa per un evento di un noto brand di calzature italiane. In alcuni video postati sui social, la modella brasiliana si è mostrata al settimo cielo quasi commossa da tutto l’affetto ricevuto. Proprio la compagna di Javier Martinez ha pubblicato alcune foto dell’evento sul suo profilo Instagram insieme alla seguente didascalia che cita in questo modo: “È stato un vero onore accogliere così tanti di voi nel negozio. Il vostro affetto mi emoziona ogni volta. Grazie di cuore per aver reso questa giornata così speciale.” Un grande successo per l’ex gieffina che sta vivendo un periodo davvero d’oro sia dal punto di vita sentimentale che lavorativo.