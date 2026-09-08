Matrimonio a Prima Vista, le anticipazioni del 9 settembre 2026 Fabrizio e Sonia tra colpi di fulmine e viaggio in Kenya

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Il terzo episodio di Matrimonio a Prima Vista, in onda mercoledì 9 settembre 2026 su Real Time, segna l’inizio del percorso di Fabrizio Schenardi e Sonia Landolina, una coppia che arriva all’esperimento con un passato complesso e una grande voglia di ricominciare. Entrambi hanno già vissuto un matrimonio fallito e Fabrizio porta con sé una parte fondamentale della sua vita: la figlia di otto anni, Sophie. L’incontro tra i due è immediato, intenso, quasi folgorante, e apre la strada a una giornata ricca di emozioni.

A questo punto è inevitabile chiedersi: come reagiranno alle prime rivelazioni? Che cosa succederà durante il viaggio di nozze? E questa intesa iniziale sarà davvero il punto di partenza di una storia possibile?

Il matrimonio: il colpo di fulmine e il primo bacio al banchetto

La cerimonia scorre con naturalezza, segnata da un’intesa che sorprende entrambi. Fabrizio, che si definisce “una crocerossina, un supereroe terribilmente romantico che crede nell’amore al limite della stupidità”, resta immediatamente colpito dal sorriso di Sonia. Lei, allo stesso modo, confessa di essere rimasta affascinata dal suo sguardo e dai suoi occhi.

Durante il banchetto nuziale arriva il primo momento simbolico della loro unione: un bacio appassionato nato dal gioco della mela, che Sonia sceglie di non mangiare perché non ama la frutta. Il gesto rompe il ghiaccio e conferma una sintonia che sembra andare oltre le aspettative iniziali.

La rivelazione su Sophie: la reazione di Sonia e il primo confronto importante

Durante il servizio fotografico, Fabrizio decide di condividere con Sonia un aspetto centrale della sua vita: la presenza di sua figlia Sophie. È un momento delicato, che potrebbe influenzare l’equilibrio della coppia nelle prime fasi dell’esperimento. Sonia accoglie la notizia con un sorriso sincero e una maturità che sorprende Fabrizio.

Non esclude di conoscere la bambina, ma sottolinea che tutto dipenderà da come evolverà il rapporto nelle prossime settimane. La sua reazione rassicura l’uomo e crea una base di fiducia che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro della coppia.

Il viaggio di nozze in Kenya: il primo vero banco di prova

Ad attendere Fabrizio e Sonia c’è il viaggio di nozze in Kenya, un contesto che permetterà loro di vivere insieme le prime giornate lontani da casa e dalle abitudini quotidiane. Sarà il momento in cui l’intesa iniziale dovrà trasformarsi in dialogo, ascolto e capacità di affrontare insieme le prime differenze caratteriali.

Il Kenya diventa così il primo banco di prova del loro matrimonio a prima vista, un’esperienza che potrebbe consolidare la complicità nata al matrimonio o mettere in luce aspetti ancora inesplorati del loro carattere.