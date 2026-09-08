Il Paradiso delle Signore, cambio programmazione 18 settembre: la soap non va in onda, il motivo

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cambio di programmazione per Il Paradiso delle Signore su Rai 1. La nuova stagione è appena iniziata, ma i fan dello sceneggiato dovranno fare i conti con una breve pausa.

La data da segnare sul calendario è venerdì 18 settembre 2026. In quella giornata il consueto episodio pomeridiano de Il Paradiso non andrà in onda. Rai 1 lascerà infatti spazio a “Tutti a scuola con il Presidente della Repubblica”, lo speciale dedicato all’inaugurazione del nuovo anno scolastico.

Clicca e guarda il Video della news

Si tratta soltanto di uno stop temporaneo. Il Paradiso delle Signore tornerà regolarmente in onda lunedì 21 settembre, riprendendo il suo consueto appuntamento pomeridiano.

Ma cosa accadrà nel corso della prossima puntata? Mimmo riceverà una proposta di lavoro particolarmente importante che lo manderà in confusione. Il ragazzo teme infatti che accettare possa rappresentare uno sgarbo nei confronti di Ciro. A Villa Guarnieri gli equilibri saranno tutt’altro che stabili, Odile e Marta prenderanno una drastica decisione affrontare direttamente Umberto e Adelaide. Al Paradiso, invece, Elisa dovrà richiamare Irene, che sembra assumere sempre più atteggiamenti da capocommessa. I colpi di scena nel corso dei prossimi episodi, di certo, non si faranno attendere.