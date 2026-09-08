GF, partenza sprint su Canale 5: previste tre puntate ravvicinate, le novità
Cambio programmazione Mediaset in vista del ritorno su Canale 5 del Grande Fratello, che anche quest’anno vedrà al timone Ilary Blasi. Al fianco della conduttrice sono state già confermate Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Il reality show più longevo della televisione italiana tornerà sul piccolo schermo da giovedì 17 settembre, ma sono previsti una serie di appuntamenti ravvicinati. La seconda puntata è stata infatti fissata per sabato 19 settembre, appena due giorni dopo. Il terzo appuntamento è invece previsto per lunedì 21 settembre.
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Dunque, il GF si appresta a tornare su Canale 5 da protagonista, con una partenza sprint. Sarà interessante scoprire se Ilary Blasi riuscirà a bissare il buon successo registrato in termini di ascolti la passata stagione. Le novità e il cast lasciano sin da subito ben sperare.