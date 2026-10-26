Matrimonio a prima vista – L’amore continua, anticipazioni 28 ottobre: cosa è successo alle coppie dopo il programma

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Matrimonio a prima vista – L’amore continua torna su Real Time con uno speciale dedicato alle coppie che hanno scritto alcune delle pagine più belle del programma. Dopo anni di matrimoni al buio, decisioni difficili, separazioni e storie d’amore nate davanti alle telecamere, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire cosa è accaduto ai protagonisti una volta terminato l’esperimento.

Lo speciale andrà in onda mercoledì 28 ottobre alle 21.30 e porterà nuovamente sotto i riflettori alcune delle coppie più amate delle passate edizioni. Tra nuovi progetti, cambiamenti di vita e percorsi costruiti giorno dopo giorno, i protagonisti racconteranno il loro presente. Quali coppie sono ancora insieme? Chi ha costruito una famiglia dopo il programma? E quali novità emergeranno nello speciale del 28 ottobre?

Matrimonio a prima vista – L’amore continua, le coppie protagoniste dello speciale

Lo speciale riunirà alcune delle storie più significative nate all’interno di Matrimonio a prima vista Italia. A raccontare la propria esperienza saranno Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, protagonisti della terza edizione, Jessica Gregorio e Sergio Capozzi della quarta stagione, Irene Pignieri e Matteo Riva della settima edizione e Roberta Murano e Luca Merlo, coppia diventata molto popolare nelle stagioni più recenti.

Ognuno di loro ripercorrerà il cammino costruito dopo il matrimonio. Le telecamere mostreranno come si sono evoluti i rapporti e quali sfide hanno affrontato nella vita quotidiana. I protagonisti parleranno delle decisioni prese lontano dal programma e degli obiettivi raggiunti negli anni successivi all’esperimento.

Cosa è successo alle coppie dopo la scelta finale

Il punto di forza dello speciale sarà il racconto della vita reale dopo le telecamere. Il pubblico scoprirà cosa accade quando terminano le riprese e inizia la vera convivenza.

Alcune coppie racconteranno i cambiamenti che hanno rafforzato il rapporto. Altre parleranno degli ostacoli affrontati e dei momenti che hanno messo alla prova la loro unione. Lo speciale mostrerà come l’amore possa crescere, cambiare e trasformarsi nel tempo.

Le storie offriranno un quadro molto diverso da quello visto durante le puntate tradizionali. I protagonisti condivideranno esperienze, successi e difficoltà che hanno caratterizzato gli anni successivi alla partecipazione al programma.

Matrimonio a prima vista, videomessaggi e aggiornamenti delle passate edizioni

Oltre alle coppie presenti in studio, lo speciale darà spazio anche ad altri protagonisti delle precedenti edizioni. Molti ex partecipanti invieranno videomessaggi per aggiornare il pubblico sul proprio percorso sentimentale.

I telespettatori scopriranno quali relazioni hanno resistito al tempo, quali strade si sono separate e quali nuovi capitoli sono iniziati dopo la fine dell’esperimento. Alcuni racconteranno cambiamenti importanti, altri condivideranno aneddoti e curiosità vissuti lontano dai riflettori.

Con Matrimonio a prima vista – L’amore continua, Real Time punta così a raccontare il lato più autentico dell’esperimento sociale, dimostrando che per alcune coppie il vero viaggio non inizia con il matrimonio, ma con tutto quello che arriva dopo.