Livatino - Il giudice e i suoi assassini cast, trama e anticipazioni della fiction Rai sulla storia vera del magistrato

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Tra gli eventi televisivi più attesi della stagione c’è Livatino – Il giudice e i suoi assassini, la nuova fiction di Rai 1 che racconta la storia di Rosario Livatino, il magistrato che dedicò la propria vita alla lotta contro la mafia. La miniserie, diretta da Michele Placido, porta sullo schermo gli ultimi anni di una figura diventata simbolo di giustizia, coraggio e legalità.

Il racconto segue sia il percorso umano e professionale del giudice sia quello dei giovani criminali che finiranno per incrociare tragicamente il suo destino. Accanto alla ricostruzione dei fatti, la fiction dedica spazio agli affetti, alle scelte personali e alle rinunce che hanno accompagnato la vita del magistrato. Quando va in onda la serie? Chi sono gli attori protagonisti? E quali anticipazioni emergono dalla trama dei quattro episodi?

Quando va in onda e chi c’è nel cast della fiction

La miniserie debutterà su Rai 1 nelle serate del 9 e 10 novembre e si articolerà in quattro episodi distribuiti in due appuntamenti televisivi. Gli spettatori potranno seguire la fiction anche in streaming su RaiPlay.

A interpretare Rosario Livatino è Giuseppe De Domenico. Nel cast figurano anche Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Ninni Bruschetta e Brenno Placido. Completano il gruppo degli interpreti Francesco Benigno, Vito Lopriore, David Coco e Beniamino Marcone.

La regia porta la firma di Michele Placido, che torna a confrontarsi con un racconto civile ispirato a una delle figure più importanti della storia italiana contemporanea.

La trama e le anticipazioni dei quattro episodi

La fiction si concentra sugli anni che precedono l’omicidio di Rosario Livatino. Il giovane magistrato comprende che per contrastare davvero la mafia deve colpirne il patrimonio, gli interessi economici e la rete di potere costruita nel territorio.

Mentre porta avanti indagini sempre più delicate, affronta minacce, intimidazioni e pressioni crescenti. Tuttavia non arretra e continua a seguire il senso del dovere che guida ogni sua scelta.

Parallelamente il racconto segue un gruppo di giovani stiddari. Questi ragazzi crescono in un contesto difficile e vedono nella criminalità una possibilità di riscatto sociale. La loro scalata, però, alimenta una spirale di violenza che travolge l’intera provincia agrigentina.

Nel corso degli episodi trovano spazio anche il rapporto con i genitori, l’amicizia con il collega Roberto Rizzo e la relazione con Nina Russo. Proprio quando la vita privata sembra aprire uno spiraglio verso la felicità, il pericolo diventa sempre più concreto e avvicina il magistrato al suo tragico destino.

Dove è stata girata la fiction su Rosario Livatino

La produzione ha scelto la Sicilia come scenario principale del racconto. Le location riproducono l’atmosfera dell’Agrigentino tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, periodo in cui si svolgono gli eventi narrati.

La serie valorizza i luoghi che hanno segnato la vita e il lavoro di Rosario Livatino, offrendo una ricostruzione realistica del contesto sociale e criminale dell’epoca.

Attraverso ambientazioni autentiche, un cast ricco di volti noti e una storia ispirata a fatti reali, Livatino – Il giudice e i suoi assassini punta a riportare all’attenzione del pubblico una figura che continua ancora oggi a rappresentare un esempio di integrità, coraggio e impegno civile.