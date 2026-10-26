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Buon debutto al Paladante per Volley Lab Manfredonia

Il Volley Lab Remax Navigare Manfredonia cala il tris al debutto casalingo: 3-0 alla Tecnoswitch Andria

MANFREDONIA – Splendido esordio tra le mura amiche del PalaDante per il Volley Lab Remax Navigare Manfredonia, che nella seconda giornata del campionato di Serie D maschile sbriga la pratica Tecnoswitch Andria con un netto e cinico 3-0. Davanti a una cornice di pubblico calorosa e numerosa, i ragazzi guidati in panchina da coach Fabio Delli Carri hanno scacciato le tensioni del debutto casalingo sfoderando una prestazione ordinata, attenta e motivata nei momenti chiave del match, incamerando così tre punti d’oro per il morale e la classifica.

La Partita

Coach Delli Carri si affida in partenza alla diagonale composta dal palleggiatore Buonassisa e l’opposto Scarabino. In posto quattro agiscono il capitano De Mori e D’Addetta, mentre al centro la cerniera è formata da Scarale e Cera, con Ferri a governare la seconda linea nel ruolo di libero.

Il match ha visto il Volley Lab sempre in controllo del ritmo, capace di aggredire il campo fin dalle prime battute e di contenere i tentativi di rientro della formazione andriese. Nel corso della gara c’è stato spazio e gloria per l’intero collettivo: Stuppiello è entrato per dare nuova linfa alla regia, mentre gli innesti di Prencipe e Grieco sono stati determinanti per alzare il livello e dare il proprio contributo nel fondamentale di battuta e difesa.

Le Voci dal Campo

Il Presidente Luigi La Torre:

C’era grande attesa per questa prima stagionale al PalaDante e devo dire che le aspettative non sono state deluse. Vedere una così bella cornice di pubblico ci riempie di orgoglio e ripaga gli sforzi fatti, con il nostro main sponsor Remax Navigare Manfredonia e gli altri sponsor che ci supportano, per mantenere il grande volley maschile in città. I ragazzi sono stati encomiabili: hanno giocato con il cuore, ma anche con una maturità impressionante per l’inizio del campionato. Questo 3-0 è il miglior biglietto da visita possibile per il nostro pubblico.

Il Tecnico Fabio Delli Carri:

Approcciavamo questa gara con l’obbligo di essere cinici e così è stato. Temevo l’Andria perché è una squadra ostica che non molla mai, ma i ragazzi hanno interpretato la partita esattamente come l’avevamo preparata in settimana: grande attenzione tattica, pochissimi errori gratuiti e tanta fame su ogni pallone. Ottime risposte anche da chi è subentrato dalla panchina: Stuppiello, Prencipe e Grieco hanno dimostrato che questo è un gruppo unito dove ognuno è fondamentale per la causa. Ci godiamo questi 3 punti, ma da martedì testa bassa e si torna a lavorare.

L’Assistant Coach Angelo Rinaldi:

Siamo davvero soddisfatti della tenuta mentale della squadra. In un debutto casalingo le pressioni sono sempre alte, ma la fase di battuta e difesa ha funzionato a meraviglia, soprattutto grazie al lavoro oscuro fatto nei momenti di massima pressione del match. La strada è quella giusta.

Il prossimo turno

Archiviata la festa al PalaDante, per i sipontini è già tempo di proiettarsi sul prossimo impegno. L’appuntamento è fissato per sabato 31 ottobre, quando il Volley Lab affronterà la prima gara in trasferta sul difficile campo di Bari.