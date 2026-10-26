Ancora un riconoscimento per il CNS dell’Oasi Laguna del Re di Manfredonia

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Al progetto ANCORA una menzione speciale al contest H2O! di Genova

Michela Ingaramo: «Il risultato più importante è la nascita di nuove collaborazioni per la tutela della risorsa idrica»

La proposta ANCORA, ideata dal Centro Studi Naturalistici (CSN) per l’Oasi Laguna del Re di Manfredonia, ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito dell’H2O! Contest Acqua, iniziativa nazionale promossa dal Job Centre del Comune di Genova attraverso il Genova Blue District.

«ANCORA esprime una visione sistemica d’insieme: un modello integrato che muove dai risultati del ripristino ecologico già concretamente realizzato sul campo nell’Oasi di Manfredonia», spiega Michela Ingaramo, che ha ideato la proposta.

Su questa solida base infrastrutturale e ambientale, la candidatura definisce una proposta operativa per “fare di più”, proiettando il sito verso nuove frontiere di sostenibilità e gestione attiva. «L’evoluzione futura dell’Oasi — prosegue Michela Ingaramo — si sviluppa attraverso tre pilastri strategici»: mosaico ecosistemico e soluzioni basate sulla natura, economia circolare e monitoraggio IoT per una gestione predittiva».

Al di là del riconoscimento, l’esperienza ha offerto un’importante opportunità di confronto con ricercatori, enti e associazioni impegnate nella tutela dell’acqua e degli ecosistemi acquatici.

«La menzione premia il lavoro svolto e la visione proposta, ma il risultato più significativo è la possibilità di costruire una rete con realtà che condividono i nostri stessi obiettivi», afferma Michela Ingaramo.

Sulla stessa linea Vincenzo Rizzi: «Le relazioni avviate a Genova potranno favorire nuove collaborazioni, contribuendo allo sviluppo di ulteriori progetti e al consolidamento dei risultati raggiunti nell’Oasi Laguna del Re».

L’H2O! Contest Acqua è nato per individuare e valorizzare soluzioni innovative finalizzate a migliorare la qualità, l’uso e la gestione equa e sostenibile delle risorse idriche. L’iniziativa ha coinvolto importanti partner scientifici e istituzionali, tra cui l’Università di Genova – Centro del Mare, ARPAL, Iren, Fondazione CIMA e l’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IAS-CNR).

Tra le 58 proposte candidate da diverse realtà italiane, ANCORA è stata premiata nella sezione “Tutela delle acque marine e fluviali: tecnologie e sistemi di monitoraggio per contrastare l’inquinamento, l’acidificazione e la perdita di biodiversità”.

L’acronimo ANCORA sintetizza “Acqua, Natura e COmunità per la Rigenerazione ecosistemica sostenibile delle Aree costiere vulnerabili: il modello pilota dell’Oasi Laguna del Re (Manfredonia, FG)”. La proposta valorizza l’esperienza maturata a Manfredonia, candidandosi come modello replicabile per la tutela delle risorse idriche, la gestione circolare della biomassa e il monitoraggio tecnologico delle zone umide del Mediterraneo.

Il riconoscimento ottenuto a Genova apre così nuove prospettive per la condivisione di competenze e lo sviluppo di iniziative comuni dedicate alla conservazione della biodiversità e alla rigenerazione delle zone umide costiere.