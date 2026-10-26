Lo Stato delle Cose, anticipazioni 26 ottobre: possibile svolta sul caso Garlasco e focus sulle rivolte nelle piazze

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Nuovo appuntamento con Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti in prima serata su Rai 3. La puntata del 26 ottobre porterà al centro del dibattito alcuni dei temi più discussi dell’attualità italiana, dalla cronaca giudiziaria alle tensioni sociali che nelle ultime settimane hanno coinvolto diverse città italiane ed europee. Particolare attenzione arriverà sul delitto di Garlasco, una vicenda che continua a far discutere e che potrebbe registrare importanti sviluppi.

Parallelamente, il programma tornerà a occuparsi della situazione in Sicilia, tra sanità, politica e presunte infiltrazioni criminali. Quali novità stanno emergendo sul caso Alberto Stasi? Cosa si nasconde dietro gli scontri che hanno infiammato le piazze? E quali interrogativi restano ancora aperti sulla gestione della sanità siciliana?

Lo Stato delle Cose torna sul caso Garlasco e sulla possibile revisione del processo

Le anticipazioni della puntata rivelano che uno dei temi centrali sarà il delitto di Garlasco. Massimo Giletti dedicherà infatti un ampio spazio agli ultimi sviluppi che riguardano la vicenda giudiziaria legata ad Alberto Stasi.

Secondo le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni, potrebbero esserci novità importanti sul percorso che riguarda la richiesta di revisione della condanna. Proprio per questo motivo il programma analizzerà documenti, testimonianze e aspetti investigativi che continuano a sollevare interrogativi a distanza di anni.

Nel corso della serata si parlerà anche delle attività investigative svolte dal RIS nel 2007, con particolare attenzione ad alcuni elementi che negli anni hanno alimentato il dibattito tra accusa e difesa. Il confronto promette di essere uno dei momenti più seguiti della puntata.

Rivolte e scontri nelle piazze: il confronto tra giovani e opinionisti

Le anticipazioni de Lo Stato delle Cose del 26 ottobre annunciano anche un approfondimento dedicato alle manifestazioni che nelle ultime settimane hanno provocato tensioni e violenze in diverse città.

Il programma proverà a capire quali siano le ragioni che alimentano il malcontento sociale e se dietro gli episodi più violenti esistano organizzazioni o strategie capaci di orientare le proteste. Per affrontare il tema, Giletti metterà a confronto giovani studenti, attivisti e ragazzi provenienti da orientamenti politici differenti.

Attraverso il dialogo diretto, la trasmissione cercherà di individuare le differenze tra il diritto alla protesta e gli episodi di violenza che finiscono per mettere a rischio la sicurezza dei cittadini. Un tema particolarmente attuale che continua a dividere opinione pubblica e mondo politico.

Nuova inchiesta sulla Sicilia tra sanità, politica e potere

Nel corso della puntata de Lo Stato delle Cose spazio anche a una nuova tappa dell’inchiesta dedicata alla Sicilia.

Dopo le polemiche nate attorno al caso dei referti istologici consegnati in ritardo a Trapani, il programma tornerà a raccogliere testimonianze e documenti per comprendere le responsabilità e le conseguenze della vicenda. Inoltre, l’attenzione si sposterà su presunte anomalie che riguarderebbero il sistema degli appalti e alcune realtà operative collegate a strutture pubbliche dell’isola.

Attraverso servizi, collegamenti e confronti in studio, Lo Stato delle Cose continuerà quindi il suo viaggio tra cronaca, attualità e inchiesta, proponendo una puntata che promette di accendere il dibattito su alcuni dei temi più discussi del momento.