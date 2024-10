Matera dice addio alla Basilicata? “Vuole essere città della Puglia”

“Siamo stanchi di subire lo strapotere di Potenza, vogliamo andare in Puglia”: questo è il motivo della proposta avanzata dai due ex senatori, Tito Di Maggio e Corrado Danzi, che hanno presentato, alla segreteria del Comune di Matera, la richiesta di indizione del referendum per decidere sullo “spostamento” della città in Puglia.

L’iter che potrebbe sancire il passaggio definitivo ad altra Regione è ancora lungo. Entro 15 giorni, il Consiglio comunale dovrà pronunciarsi sull’ammissibilità per materia e sulla formulazione del quesito che dovrà essere breve e comprensibile.

Nei successivi 15 giorni, la decisione dovrà essere comunicata ai proponenti che, a quel punto, avranno 60 giorni di tempo per raccogliere le firme necessarie che saranno validate sempre dalla segreteria comunale nei successivi 30 giorni. Infine, il referendum dovrà essere indetto nei 120 giorni successivi alla presentazione delle firme.