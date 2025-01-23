MasterChef Italia 14 anticipazioni: la prova di pasticceria e l’esterna a Pontremoli

Il 23 gennaio 2025, "MasterChef Italia" torna con una delle prove più attese e temute dai concorrenti: la pasticceria. La settima puntata si preannuncia ricca di emozioni, con la presenza del Maestro...

Il 23 gennaio 2025, "MasterChef Italia" torna con una delle prove più attese e temute dai concorrenti: la pasticceria. La settima puntata si preannuncia ricca di emozioni, con la presenza del Maestro Iginio Massari e della sua talentuosa figlia Debora, che guideranno i concorrenti in sfide cruciali. La serata si apre con una Golden Mystery Box, in cui gli aspiranti chef dovranno dimostrare la loro abilità e creatività nella preparazione di un panettone gastronomico. Seguirà un Invention Test dedicato a dolci spettacolari e scenografici, che metterà a dura prova le capacità tecniche di ciascuno.

Masterchef Italia 14: l'esterna a Pontremoli

La competizione non si ferma qui: i concorrenti si sposteranno a Pontremoli, nella suggestiva Lunigiana, per una prova di squadra ispirata alla tradizione culinaria locale. Le brigate rossa e blu utilizzeranno pentole in ghisa, tipiche della zona, e saranno giudicate da 25 esperti ristoratori. La squadra perdente dovrà affrontare un temuto Pressure Test in studio, aumentando la tensione e il rischio di eliminazione.

La puntata di oggi segue l’intensa scorsa settimana, caratterizzata da prove all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione gastronomica. I telespettatori possono seguire la settima puntata di "MasterChef Italia 14" su Sky Uno a partire dalle 21:15, con streaming disponibile su NOW e on demand su Sky Go. Non resta che sintonizzarsi per scoprire chi avrà successo e chi dovrà abbandonare la competizione!