Massacro animale a Vico del Gargano: denuncia pubblica per avvelenamento cani con metaldeide

MASSACRO ANIMALE A VICO DEL GARGANO (FG): DENUNCIA PUBBLICA PER AVVELENAMENTO CANI CON METALDEIDE

L’inizio di un incubo e la mano vile di un avvelenatore. La morte atroce di un cane e il miracolo del soccorso: lottiamo per giustizia affinché la crudeltà non resti impunita.

VICO DEL GARGANO (FG) Si denuncia un gravissimo e premeditato atto criminale avvenuto a Vico del Gargano (Foggia) il 23 Settembre 2025, che ha causato la morte per avvelenamento di un cane e il ferimento in condizioni gravissime di altri tre fortunatamente sopravvissuti.

La mattina del 23 Settembre, una chiamata di emergenza per un presunto incidente si è trasformata nella scoperta di un orribile piano: un avvelenamento di massa intenzionale. Quattro cani innocenti sono stati vittime di porzioni ENORMI di cibo contaminate con Metaldeide, un veleno che infligge un’agonia lenta e convulsioni interminabili. Le esche erano state posizionate strategicamente, a debita distanza l’una dall’altra, con l’obiettivo malvagio e premeditato di assicurare l’uccisione di tutti e quattro gli animali.

Nonostante l’indicibile dolore e la sofferenza, gli animali hanno trovato la forza di raggiungere il luogo dove sapevano di poter ricevere aiuto. Purtroppo, il piccolo bretoncino (in foto) è deceduto tra le braccia dei soccorritori.

In un clima di disperazione, un piccolo grande miracolo è stato compiuto: gli altri tre cani sono stati salvati grazie al tempestivo intervento e all’avvio immediato delle terapie intensive. Sono ora in custodia e al sicuro.

“La morte atroce di questo piccolo amico non dovrà essere vana,” dichiarano gli autori della denuncia. “Non si gioca con la vita di esseri innocenti e indifesi. Lotteremo affinché l’autore sia identificato e punito.”

È stata immediatamente sporta denuncia contro ignoti attivando l’iter ufficiale con le Autorità competenti: Carabinieri, Polizia Locale, Comune di Vico del Gargano e ASL – Sanità Pubblica Veterinaria. Sono stati effettuati sopralluoghi, prelevati i campioni di veleno e recuperata la salma per gli esami.

L’Istituto Zooprofilattico ha ufficialmente confermato il quadro clinico: MORTE PER AVVELENAMENTO da Metaldeide.

Si rivolge un appello urgente al Primo Cittadino per l’adozione di misure immediate a tutela della sicurezza dei cittadini e degli animali, e per dare una risposta ferma a questo atto delinquenziale.

Si ricorda che l’Uccisione di Animali (art. 544-bis c.p.) è un grave reato penale, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, pena aggravata (fino a 4 anni e multa fino a 60.000 euro) se commessa con crudeltà, sevizie e prolungamento volontario delle sofferenze, come nel caso dell’avvelenamento e se su più animali (L. 189/2004 e L. n. 82/2025).

Non permettiamo che un atto così vile, premeditato e crudele rimanga impunito.

—

ODV UN FIDO PER AMICO

ADOZIONI VICO DEL GARGANO (FG)