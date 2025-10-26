[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MARTEDÌ 28 OTTOBRE IL TAVOLO TERRITORIALE DEL PRONTO INTERVENTO SOCIALE A MANFREDONIA

Martedì 28 ottobre, alle ore 17.00, approda presso la sede dei Servizi Sociali di via San Lorenzo n. 47, il Tavolo Territoriale del Pronto Intervento Sociale (P.I.S.), promosso dall’Ambito Territoriale di Manfredonia – Monte Sant’Angelo – Mattinata – Zapponeta.

All’incontro sono state invitate le associazioni, le parrocchie e le realtà del terzo settore, per rafforzare il dialogo e la collaborazione con tutti i soggetti che quotidianamente si impegnano nel campo del welfare. L’obiettivo è condividere strategie, esperienze e azioni congiunte per dare risposte sempre più tempestive e coordinate alle situazioni di emergenza o fragilità.

Il Tavolo sarà introdotto dall’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente, che porgerà il saluto istituzionale e illustrerà le finalità dell’incontro.

“Abbiamo voluto convocare questo Tavolo – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente – perché crediamo nel valore della rete e nella responsabilità condivisa. Il Pronto Intervento Sociale è uno strumento fondamentale per essere presenti quando qualcuno vive un momento difficile, e per farlo servono collaborazione, sensibilità e coordinamento. È questo il senso del nostro incontro: costruire insieme risposte concrete e immediate, che nascono dalla sinergia tra istituzioni e territorio.”

Interverranno la Dott.ssa Angela Armillotta, Referente P.I.S. dell’Ambito Territoriale, la Dott.ssa Rita Gerardina Casieri, Coordinatrice del Servizio, e Stefania Guerra, operatrice del P.I.S.

“Il P.I.S. – afferma il sindaco Domenico la Marca – rappresenta un presidio di umanità e di efficienza. Ogni volta che una persona in difficoltà trova ascolto e supporto immediato, significa che la macchina del welfare territoriale funziona. È un risultato che ci rende orgogliosi e che vogliamo continuare a rafforzare, insieme a tutti coloro che operano nel sociale.”

Il Tavolo Territoriale del Pronto Intervento Sociale conferma l’impegno dell’Ambito nel promuovere un welfare capace di unire professionalità, tempestività e partecipazione civica, con una rete sempre più solida e operativa a servizio della comunità.