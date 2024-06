Uomini e Donne, Mario Cusitore torna a parlare di Ida Platano: la reazione epica di Tina Cipollari

Nonostante la fine di Uomini e Donne, i suoi protagonisti continuano a far parlare di sé. Mario Cusitore è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate riguardanti Ida Platano. Lo speaker radiofonico durante una diretta social ha rivelato le seguenti parole: “Paradossalmente, per il mio carattere, più uno è pesante più fai capire che è interessato che ti vuol bene. A me piace più la pesantezza che la strafottenza. Forse proprio quello che mi piaceva era anche il litigio, la gelosia…” Nella giornata di ieri 8 giugno, Mario Cusitore ha fatto una diretta Instagram dove ha parlato di Ida Platano. Parole che sono arrivate alle orecchie di Tina Cipollari, la quale ha avuto una dura reazione.

Uomini e Donne, Tina Cipollari non crede alla buona fede di Mario Cusitore

Tina Cipollari ha lasciato un commento ad un post Instagram dedicato alla diretta di Mario Cusitore in cui parla nuovamente di Ida Platano. L’opinionista di Uomini e Donne infatti ha scritto le seguenti parole: “Ancora a raccontare queste frottole” con tanto di emoj sorridente. La donna continua a non credere alla buona fede dello speaker radiofonico di Napoli. Dopo averlo sbugiardato nel corso delle recenti puntate del dating show, la donna non ha sotterrato lascia di guerra nei confronti di Mario Cusitore. Troppe le bugie che l’uomo aveva raccontato per spiegare le tante segnalazioni di cui era stato protagonista.