Mario Adinolfi svela il suo sogno professionale: l’ex naufrago vorrebbe approdare a Uomini e Donne

Per mesi Mario Adinolfi è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, dove si è aggiudicato il secondo posto.

Tornerà presto in televisione con un nuovo ruolo? Ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo l’ex naufrago si è lasciato sfuggire alcune interessanti rivelazioni in merito alla sua sfera professionale. Senza troppo giri di parole ha svelato in modo inedito cosa gli piacerebbe fare sul piccolo schermo.

Mario Adinolfi a Uomini e Donne? Cosa gli piacerebbe fare nel dating show

Tra le varie cose l’ex naufrago ha svelato: “Il mio sogno professionale è fare Tinì Cansino, vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti come Tinì Cansino lo è per Tina”.

Mario Adinolfi pensa che direbbe sicuramente qualcosa in più rispetto a Tinì nel noto studio del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ha poi ribadito che fare la seconda voce di Uomini e Donne ad oggi è la sua ambizione professionale.