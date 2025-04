Mariana Prestes rivela cosa pensa della storia tra Helena e Javier Martinez: “In tempi non sospetti…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono usciti da nemmeno 20 giorni dalla casa del Grande Fratello ma hanno dimostrato di essere una coppia già molto affiatata. I due stanno facendo sognare il loro fan grazie alla storia d’amore nata nella casa più spiata d’Italia. Nel corso delle ultime ore, Mariana Prestes ha rilasciato un’intervista al programma radiofonico Non succederà più dove ha detto la sua sulla storia nata tra sua sorella Helena e Javier Martinez. La donna ha detto che la loro relazione procede a gonfie vele, tanto che sono bellissimi e molto innamorati. Mariana ha poi aggiunto: “A me lui piace moltissimo, è un bravo ragazzo. Sono impegnati a fare un bel percorso insieme. No, non vivono insieme. Non so se è nei piani. Non so che dire. Penso che normale in una coppia sia poi sposarsi. Io spero di sì! Io lei la vedo tanto innamorata. In tempi non sospetti avevo detto che Javier mi piaceva. Una bella coppia.”

Helena e Javier Martinez a Temptation Island? Parla Mariana Prestes

Intervistata a Non succederà più, Mariana Prestes ha poi parlato del bacio che si è scambiata con Federico Chimirri ad una festa argentina a Milano dove erano presenti anche Helena Prestes e Javier Martinez. La donna ha smentito un possibile flirt con l’ex concorrente del Grande Fratello, tanto da ammettere: “Che assurdo. Federico è anche lui un bravo ragazzo, ma non c’è stato niente tra di noi. Un bacio e basta. Solo amici. La cosa non è continuata, si è conclusa lì.” Infine ha parlato della possibile partecipazione di sua sorella e il pallavolista argentino alla prossima edizione di Temptation Island. Mariana ha detto di non essere al corrente dei loro progetti professionali.