Helena Prestes e Javier Martinez dal Grande Fratello a Temptation Island? Tutta la verità

Il Grande Fratello è finito da due settimana ma c’è una coppia nata in quest’ultima edizione che sta facendo molto parlare di sé. Stiamo parlando di Helena Prestes e Javier Martinez che hanno iniziato una storia d’amore dopo una lunga conoscenza all’interno della casa più spiata d’Italia. I due appaiono innamoratissimi sui social come testimoniato alcuni video e foto postate nei rispettivi social. Proprio in queste ultime ore, gli Helevier così si fanno chiamare in rete si sono ritagliati un momento tutto loro in una mega villa a Riccione per trascorrere le vacanze di Pasqua. Helena Prestes e Javier Martinez hanno condiviso alcuni scatti e video della loro vacanza insieme alla cagnolina Amy che sono già diventati virali sui social.

Javier Martinez e Helena Prestes hanno rifiutato Temptation Island

Mentre si godono le vacanze in Emilia Romagna, Helena Prestes e Javier Martinez sono finiti al centro di un’indiscrezione che li vorrebbe concorrenti della nuova edizione di Temptation Island in partenza tra non molto su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia. A lanciare la voce è stata Deianira Marzano che ha scritto un post sul suo profilo Instagram che cita in questo modo: “probabilmente li vedremo a Temptation Island. Sarebbe pazzesco! Lei gelosissima, lui che fa il piacione già me li immagino tra falò infuocati e tentatrici in bikini. Sono molto molto voluti.” L’esperta di gossip ha comunque precisato che gli Helevier hanno già rifiutato l’ingaggio nel noto reality show dei sentimenti, non volendo mettere a rischio la loro storia d’amore.