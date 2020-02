Maria Pia Taggio, una foggiana sul palco di Sanremo

Dal 4 all’8 febbraio la ballerina foggiana farà parte del corpo di ballo cui saranno affidati aperture ed intermezzi dello spettacolo più amato ed iconico d’Italia, per la settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Ancora una conferma per il talento di Maria Pia Taggio, la ballerina foggiana che a partire dal prossimo 4 febbraio approderà sul palco dello storico Teatro Ariston di Sanremo nel corpo di ballo chiamato ad impreziosire lo spettacolo della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

La giovanissima Maria Pia sarà presente nel corpo di ballo che eseguirà le coreografie create da Daniel Ezralow e Franco Miseria, nel corso di tutte le cinque serate di spettacolo in diretta nazionale ed in eurovisione, danzando durante aperture ed intermezzi.

La ballerina foggiana si era già resa protagonista nel videoclip “Tropicale” di Francesca Michielin, con coreografia di Dario Lupinacci, cui aveva fatto seguito la partecipazione allo spettacolo musicale di Andrea Bocelli dello scorso settembre, andato in onda su RAI 1, nella suggestiva cornice del Teatro Del Silenzio (Lajatico) avanti a 18000 persone, cui avevano preso parte, tra gli altri, Stefano Accorsi, Serena Rossi, Carla Fracci e Mika.

Un percorso eccellente la cui partecipazione allo spettacolo italiano per antonomasia, la settantesima edizione del Festival di Sanremo, condotta quest’anno da Amadeus, precederà di pochi giorni i prossimi passaggi televisivi in RAI. Maria Pia Taggio sarà infatti tra i protagonisti di Skianto, il programma di RAI 3 di e con Filippo Timi, impreziosito dalle coreografie di Francesca Di Maio, che andrà in onda nelle serate dei prossimi 13 e 20 febbraio, con ospiti Alba Parietti, Pippo Baudo, Ornella Vanoni, Simona Molinari e Raphael Gualazzi.

L’ulteriore riconferma, qualora ce ne fosse bisogno, di un talento in costante crescita, con una ballerina foggiana ammirata persino al di fuori dei confini nazionali.

Sarà possibile seguire Maria Pia Taggio nel dietro le quinte della trasmissione tramite il suo profilo Instagram @piataggius.