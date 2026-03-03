Mare Fuori 6, quando escono i primi 6 episodi e dove vederli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’attesa è finita e Mare Fuori 6 riporta il pubblico dentro l’IPM di Napoli con dodici nuovi episodi che proseguono le storie lasciate in sospeso.

La coproduzione di Rai Fiction e Picomedia, diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano, riparte da un attentato e da una domanda che attraversa l’intera stagione: è davvero possibile cambiare vita quando il passato continua a bussare alla porta?

La nuova stagione punta ancora sui conflitti interiori dei ragazzi e sugli equilibri fragili dentro e fuori il carcere minorile. Nei paragrafi che seguono vediamo qual è la trama di Mare Fuori 6, quando escono i primi sei episodi e dove è possibile vederli.

Mare Fuori 6, trama: Rosa Ricci dopo l’attentato e i nuovi ingressi in IPM

La nuova stagione, composta da 12 episodi, si apre con le conseguenze dirette dell’agguato a Rosa Ricci.

La protagonista si Mare Fuori 6, interpretata da Maria Esposito, si trova in ospedale accanto a Tommaso, che si è frapposto tra lei e il colpo di pistola di un misterioso killer. Il gesto del ragazzo non è solo un atto impulsivo, ma apre un confronto profondo tra i due, e tra i corridoi dell’istituto si diffonde il dubbio su chi possa aver orchestrato l’attentato.

Simone, intanto, ha preso il controllo del clan Di Salvo e appare determinato a consolidare il proprio potere. Carmela, dal canto suo, vuole portare avanti il sogno di Edoardo e diventare una figura di riferimento nella criminalità napoletana, anche se un sentimento inatteso rischia di distrarla dai suoi obiettivi.

L’arrivo di Sharon, Marika e Annarella modifica immediatamente gli equilibri dell’IPM: le tre sorelle non si limitano a scontare una pena, ma portano dentro l’IPM rapporti e obiettivi che si riflettono anche fuori.

C’è poi Stella, interpretata da Virginia Bocelli. La ragazza arriva da un contesto protetto ma soffocante e il reato che l’ha condotta in IPM nasce proprio dal tentativo di rompere quell’equilibrio imposto.

Parallelamente, continuano le vicende di Cucciolo, ancora segnato dalla perdita di Milos, e di Dobermann, deciso a riconquistare Sonia dopo gli errori del passato. Il rapporto tra Massimo, O’ Comandante (Carmine Recano), e Maria Ricci si fa più intenso, mentre la direttrice Sofia affronta la fuga della figlia e le ripercussioni sul proprio ruolo.

La stagione insiste sul percorso di crescita dei ragazzi, mostrando come le relazioni nate in IPM siano dirette e prive di filtri. È su questo terreno che si gioca la possibilità di un cambiamento reale.

Quando escono i primi 6 episodi di Mare Fuori 6

Per chi si chiede quando escono i primi sei episodi di Mare Fuori 6, la data è già fissata: dal 4 marzo 2026 sono disponibili in anteprima su RaiPlay. Si tratta della prima metà della stagione, mentre l’intero box set, quindi tutti e 12 gli episodi, arriva dall’11 marzo sempre sulla piattaforma.

La messa in onda televisiva è prevista successivamente in prima serata su Rai 2, con sei appuntamenti complessivi. Prima della partenza ufficiale, dal 18 febbraio su RaiPlay sono tornati anche i contenuti di approfondimento di “Mare Fuori #Confessioni”, con interviste e retroscena raccontati dal cast.

Dove vederla in streaming e in prima serata

Mare Fuori 6 è disponibile in streaming gratuito su RaiPlay, previa registrazione. Dal 4 marzo 2026 si possono vedere i primi sei episodi, mentre dall’11 marzo è accessibile l’intera stagione da 12 puntate. Gli episodi restano disponibili on demand, così da poterli recuperare in qualsiasi momento.

La serie andrà poi in onda in prima serata su Rai 2, riportando il pubblico davanti alla tv dopo la finestra digitale, ma sulla data ancora non si hanno notizie ufficiali.