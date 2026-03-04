Mare Fuori 6, chi ha sparato a Tommaso? La verità sull’attentato a Rosa Ricci

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I primi episodi di Mare Fuori 6, disponibili dal 4 marzo su RaiPlay, rispondono finalmente alla domanda che ha accompagnato i fan per mesi: chi ha sparato a Tommaso nel finale della quinta stagione?

L’attentato al luna park, con Rosa Ricci nel mirino e Tommaso ferito al suo posto, aveva lasciato aperto uno dei misteri più discussi della serie. La nuova stagione riparte proprio da quel momento, ricostruendo l’agguato e mostrando come la verità emerga passo dopo passo.

Chi ha premuto il grilletto? Come scopre la verità Tommaso? E quali conseguenze avrà per Rosa? Scopriamolo insieme.

La verità sull’attentato: chi ha sparato a Tommaso nel finale di Mare Fuori 5

Il finale della quinta stagione aveva mostrato Rosa Ricci in pericolo e Tommaso pronto a proteggerla, finendo colpito da un proiettile destinato a lei. Per mesi si è discusso sull’identità dell’attentatore, ma Mare Fuori 6 chiarisce tutto nei primi episodi: a sparare è stata Carmela.

La rivelazione non arriva attraverso una confessione, ma grazie a un dettaglio che riporta Tommaso alla notte dell’agguato. Il ragazzo, sopravvissuto allo sparo, incontra Carmela all’IPM e nota un orecchino identico a quello indossato dal killer al luna park. Quel particolare riaccende un ricordo preciso e gli permette di collegare i pezzi.

Da quel momento Tommaso capisce che la persona che ha tentato di uccidere Rosa è proprio Carmela, figura centrale negli equilibri del clan e già coinvolta in dinamiche di potere complesse.

La scoperta apre un nuovo fronte narrativo, perché Tommaso decide di raccontare tutto a Rosa, convinto che lei debba conoscere la verità.

La reazione di Rosa Ricci e la conferma definitiva nel sesto episodio

Quando Tommaso rivela a Rosa ciò che ha scoperto, la ragazza inizialmente rifiuta l’idea. Accettare che Carmela abbia tentato di ucciderla è difficile, soprattutto considerando i legami familiari e le tensioni che attraversano il clan Ricci.

La situazione cambia nel sesto episodio, quando un nuovo evento costringe Rosa a guardare in faccia la realtà.

Carmela manda Simone a ucciderla. Il ragazzo, però, non porta a termine l’ordine. Al contrario, decide di rivelare due verità che cambiano tutto: confessa a Rosa di essere suo fratellastro e conferma che l’attentato al luna park è stato organizzato da Carmela.

A quel punto Rosa non può più dubitare. Le parole di Tommaso trovano conferma e la verità sull’agguato diventa impossibile da ignorare.

Questa rivelazione apre una frattura profonda e prepara il terreno per nuovi conflitti, perché il gesto di Carmela non è solo un tentativo di eliminare Rosa, ma un attacco diretto agli equilibri del clan.

Perché Carmela voleva eliminare Rosa: il movente dietro l’attentato

La serie non fornisce una spiegazione esplicita, ma gli indizi disseminati nei primi episodi di Mare Fuori 6 delineano un quadro chiaro. Carmela mira a consolidare il proprio potere.

Con Rosa ancora viva e centrale nelle dinamiche del clan, la sua ascesa sarebbe stata ostacolata. Eliminare Rosa avrebbe permesso a Carmela di rafforzare la propria posizione e di controllare più facilmente gli equilibri interni.

Il tentativo di omicidio, quindi, non nasce da un gesto impulsivo, ma da una strategia precisa. La scoperta di Tommaso e la conferma di Simone trasformano questa rivelazione in un punto di svolta per la trama, destinata a influenzare i rapporti tra i personaggi nei prossimi episodi.

La tensione cresce e il futuro di Rosa, Tommaso e Carmela si intreccia in un percorso che promette nuovi colpi di scena.