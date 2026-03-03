Mare Fuori 6, anticipazioni primo e secondo episodio 4 marzo 2026: cosa succede a Rosa?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il ritorno di Mare Fuori 6 riaccende subito la tensione dentro e fuori l’IPM. La sesta stagione, composta da 12 episodi, riparte dall’attentato a Rosa Ricci e dalle sue conseguenze, perché è proprio da quel colpo di pistola che si ridefiniscono alleanze, amori e rivalità.

Dopo il finale sospeso della scorsa stagione, i primi due episodi entrano subito nel vivo tra sospetti, nuovi ingressi e verità che rischiano di cambiare tutto. Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni Mare Fuori 6, primo episodio “La legge del più forte”: cosa succede a Rosa e chi la vuole morta?

Il primo episodio di Mare Fuori 6, intitolato “Le legge del più forte” si apre in ospedale, dove Simone e Carmela arrivano quasi in contemporanea per avere notizie di Rosa e Tommaso.

Qui avviene un confronto tutt’altro che casuale: Carmela, scossa ma lucida, lascia trapelare a Simone informazioni delicate sui movimenti recenti del clan e sugli equilibri interni dopo la morte di Edoardo. Parole che pesano, perché Simone ha ormai assunto la guida del clan Di Salvo, ma non tutti sono pronti a riconoscerlo come leader.

Rosa è fuori pericolo, mentre Tommaso lotta con le conseguenze della pallottola ricevuta al suo posto. Il gesto eroico, però, apre un conflitto interiore: è stato solo altruismo o un sentimento più profondo?

Intanto, in IPM, il sospetto si insinua tra i ragazzi. Cucciolo finisce al centro delle voci: c’è chi lo indica come possibile esecutore materiale dell’attentato, mentre lui è dilaniato dal dolore per Milos e dalla preoccupazione per la madre.

L’ingresso di Sharon, Marika e Annarella cambia subito l’atmosfera dell’istituto. Le tre sorelle, legate a Carmela e già inserite in dinamiche criminali fuori, si muovono con strategia: Sharon cerca contatti utili per continuare i propri affari anche dietro le sbarre; Marika prova a ritagliarsi uno spazio attraverso il canto; Annarella, invece, appare più vulnerabile, ma pronta a tutto pur di proteggere la famiglia.

Parallelamente, Dobermann tenta un riavvicinamento con Sonia. Le sue scuse, però, non bastano, perché la ferita provocata dal legame con Marta è ancora aperta. Anche Massimo e Maria si avvicinano sempre di più, consapevoli che l’attentato a Rosa ha riacceso paure mai sopite. E mentre Pino e Alina sembrano finalmente felici, una notizia improvvisa – legata al passato di lei – irrompe nella loro quotidianità, mettendo in discussione il loro futuro insieme.

Sul fronte adulti, la direttrice Sofia è devastata dalla fuga della figlia con i milanesi. La sua assenza pesa come un macigno e condiziona le sue decisioni all’interno dell’IPM, dove la tensione è ormai palpabile.

Mare Fuori 6, secondo episodio “Una colpa da espiare”: arresti, sospetti e confronti decisivi

Il secondo episodio di Mare Fuori 6, dal titolo “Una colpa da espiare” si apre con un colpo di scena: una soffiata anonima porta all’arresto di Sharon, Marika e Annarella. Le tre vengono trasferite ufficialmente in IPM e la loro presenza si fa ancora più ingombrante. Sharon prova subito a stabilire gerarchie, mentre Marika entra in conflitto con lei perché non vuole rinunciare al sogno del canto. Annarella, invece, si avvicina pericolosamente a chi dovrebbe essere un nemico, incrinando la sua fedeltà.

Rosa e Tommaso si confrontano finalmente da soli. Lui confessa di avere un sospetto preciso sull’identità del killer, basato su un dettaglio sfuggito a tutti la notte dell’attentato. Non fa nomi, ma il riferimento sembra portare proprio dentro le dinamiche del clan.

Simone, intanto, durante un’udienza in tribunale, riesce a incontrare di nascosto una persona inaspettata. Un faccia a faccia che potrebbe rafforzare la sua posizione nel clan oppure metterlo in pericolo, perché qualcuno non condivide la sua strategia aggressiva.

Massimo insiste con Rosa affinché scelga una strada diversa. Le parla di futuro, di studio, di possibilità concrete fuori dal sistema dei clan. Lei ascolta, combattuta tra l’eredità del padre e la voglia di libertà.

Intanto Alina e Pino devono affrontare un problema serio che li costringe a prendere una decisione immediata, mentre Angelo riflette sulla scelta di proteggere sua sorella, anche a costo di esporsi in prima persona.

Dove vedere i primi 6 episodi e quando escono gli ultimi

I primi sei episodi di MareFuori 6 sono disponibili dal 4 marzo 2026 in streaming su RaiPlay. L’intero box set sarà online dall’11 marzo 2026, permettendo ai fan di seguire la stagione senza attese settimanali.

Successivamente, la serie andrà in onda in sei prime serate su Rai 2, riportando l’IPM nel prime time della tv generalista.