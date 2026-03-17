Marco Berry, chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2026: età, carriera tv e vita privata

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Marco Berry torna protagonista in prima serata: chi è il noto illusionista e conduttore che da stasera entra nella casa del Grande Fratello Vip 2026? Il reality show, al via il 17 marzo su Canale 5, segna una nuova occasione televisiva per un volto che negli anni ha attraversato programmi di successo, inchieste e format di intrattenimento con uno stile sempre riconoscibile.

La nuova edizione del GF VIP 8, sarà guidata da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

E senza alcuni dubbio, Berry aggiunge un profilo diverso dagli altri concorrenti, perché porta con sé un’esperienza fatta magia, televisione e divulgazione. Non a caso, la sua passione nasce da giovanissimo, ispirata anche alla figura di Harry Houdini, padre dell’escapologia.

Ma scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

Marco Berry età e biografia: dove è nato, studi e primi passi nella magia

Marco Berry, pseudonimo di Marco Marchisio, nasce a Torino il 12 aprile 1963 e ha 62 anni. Cresce a Pino Torinese, dove si appassiona presto alla magia e alla televisione. Il momento che segna l’inizio del suo percorso arriva nel 1973, quando assiste allo show “Sim Sala Bim “condotto dal mago Silvan: da lì inizia a esercitarsi con costanza, organizzando i primi spettacoli già da giovanissimo.

Nel tempo, il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip si avvicina anche all’escapologia, affascinato dalle imprese di Harry Houdini, che considera un punto di riferimento. Un’influenza che si ritrova ancora oggi nel suo modo di intendere lo spettacolo.

Marco Berry carriera TV: tutti i programmi e gli anni da Le Iene al Grande Fratello Vip 2026

La partecipazione al Grande Fratello Vip 2026 è solo uno dei tanti tasselli da aggiungere al percorso professionale del nuovo gieffino. La carriera televisiva di Marco Berry attraversa infatti diversi generi, dalla magia all’inchiesta, fino alla conduzione. I primi passi arrivano con:

Bim bum bam (1987);

La sai l’ultima? (1993);

Domenica a casa nostra (1994);

Scherzi a parte (1995) – collaborazione;

La popolarità cresce nel 1997 con:

Le Iene (1997–2011) – inviato

Successivamente, amplia il suo percorso con programmi di intrattenimento e contenuti sociali:

Invisibili (2003) – autore e conduttore;

Vivo x miracolo (2008) – conduttore;

Cash Taxi (2009) – conduttore;

Mistero (2010–2014) – inviato;

Invincibili (2010) – conduttore;

Lucignolo (2013) – conduttore;

Inarrestabili (2014) – conduttore;

Hello Goodbye (2016);

Pechino Express (2020) – concorrente;

Questo strano mondo (2022).

Nel 2021 dà vita allo “Space Festival“, dedicato alla divulgazione spaziale, mentre continua a dichiarare il desiderio di partecipare a un viaggio nello spazio, preparandosi con allenamenti specifici.

Vita privata: figli, relazioni e curiosità sul concorrente GF VIP 2026

Marco Berry è molto riservato quando si parla di vita privata. Scopriremo in seguito se come concorrente del Grande Fratello Vip 2026 si lascerà andare a qualche confessione con gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia.

Per il momento, nonostante la notorietà, ha sempre evitato di condividere dettagli personali, mantenendo un profilo discreto anche nei momenti di maggiore esposizione mediatica.

È padre di due figlie: Ludovica, nata dal primo matrimonio, e Carlotta, nata da una relazione successiva. Il rapporto con la famiglia è solido, come dimostrato anche dalla partecipazione a Pechino Express (2020) insieme alla primogenita.

Nel tempo ha vissuto diverse esperienze sentimentali, tuttavia ha preferito non renderle pubbliche.