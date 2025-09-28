[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marcia della Pace a San Matteo, nel comune di San Marco in Lamis

“Carissimi,

in vista della Marcia per la Pace del 3 ottobre a San Matteo, vi invito a non sentirvi estranei a questa mobilitazione. Molte associazioni sono già impegnate: anche le parrocchie offrano segni visibili di pace che testimonino il nostro “no alla guerra e sì alla fraternità”.

Il nostro NO alla guerra e al riarmo è un SÌ alla fraternità e all’amicizia sociale.

Conto sul vostro contributo e che San Francesco ci doni coraggio.”

+ p. Franco Moscone crs