Marasco: “Stato di abbandono e degrado della pineta costiera di Siponto Lido”

Sig. Domenico La Marca – Sindaco,Assessore All’Ambiente Rita Valentino

le scrivo questa interrogazione, per portare alla sua attenzione lo stato di abbandono e degrado della pineta costiera di Siponto Lido, area di grande importanza ambientale e storica per la nostra comunità. Purtroppo, l’area versa in uno stato di totale incuria, con rifiuti, preservativi e alberi abbattuti, nonché tracce di percorsi di veicoli non autorizzati.

In quanto Consigliere Comunale Capogruppo (Lega Salvini Premier Puglia Manfredonia) preoccupato per l’ambiente e la sicurezza, chiedo che vengano adottate misure immediate per la pulizia e la rimozione dei rifiuti, il ripristino dei parchi giochi e la protezione dell’ambiente da ulteriori danni.

Sarebbe utile anche la realizzazione di progetti di recupero e valorizzazione dell’area, coinvolgendo la comunità locale. (foto)

La ringrazio per l’attenzione e resto in attesa di una sua risposta in Consiglio Comunale di Ottobre.

Cordiali saluti,

Manfredonia lì 18/09/2025 pec Giuseppe Marasco CONSIGLIERE COMUNALE