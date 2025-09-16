[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marasco: “Sollecito urgente per la rimozione di carcasse di veicoli abbandonati in area pubblica”

Oggetto: Sollecito urgente per la rimozione di carcasse di veicoli abbandonati in area pubblica

Al Procuratore della Repubblica c/o Tribunale di Foggia

Al Signor Prefetto di Foggia

Al Signor Questore di foggia

Al Signor Sindaco di Manfredonia

Alla Comandante della Polizia Locale di Manfredonia

Con la presente si sollecita con urgenza la rimozione delle carcasse di veicoli abbandonati rinvenute nel canale di acque piovane a sud nella ex pista militare di Borgo Mezzanone, località soggetta a degrado ambientale e rischio per la sicurezza pubblica.

Come da segnalazione già effettuata tramite chiamata al N.U.E. e successiva verifica della Volante del 113, risulta che le carcasse in questione siano state abbandonate da mesi mentre una accessa date alle fiamma questa mattina all’alba e un disabile di Foggia, il rinvenimento dei documenti consegnati alla volante della Polizia 113 intervenuta sul posto il quale riferiva che è di competenza della Polizia Locale di manfredonia la rimozione, nonostante le competenze in materia spettino alla Polizia Locale.

Inoltre tra le carcasse di auto, è stato abbandonato una mucca intera uccisa, ho chiamato il veterinario della ASL FG per le proprie competenze e rimozione dell’animale abbandonato.

Si fa presente che la presenza di tali carcasse costituisce un problema di igiene e sicurezza pubblica, oltre a rappresentare un fattore di degrado ambientale e inquinamento del suolo, sottosuolo e falde acquifere.

Si sollecita pertanto l’intervento urgente della Polizia Locale per la rimozione delle carcasse e il ripristino della decenza pubblica nell’area interessata, a tutela dei nostri terrini agricoli confinanti.

Si allegano per conoscenza le seguenti informazioni:

chiamata al numero unico di emergenza 112 il 16.09.2025 alle ore 10:50

numero di protocollo della chiamata

descrizione dettagliata dei luoghi e delle carcasse da rimuovere posizione google maps 41,3996830, 15,5433210

In attesa di un urgente cortese e sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.

GIUSEPPE MARASCO CONSIGLIERE COMUNALE CAPOGRUPPO – COMANDANTE DEL CORPO VOLONTARI CIVILIS – ISPETTORI AMBIENTALI TERRITORIALI FORESTALI ITTICI ZOOFILI.