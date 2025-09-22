[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marasco: “Sistemare l’ascensore nella tomba H comunale”

INTERROGAZIONE : SISTEMAZIONE ASCENSORE TOMBA H COMUNALE

A S.E. IL PREFETTO DI FOGGIA

AL SINDACO DELLA CITTA’ DI MANFREDONIA

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AL SEGRETTARIO COMUNALE SCARZULLI

In qualità di Consigliere Comunale Capogruppo del Partito (Lega Salvini Premier Puglia Manfredonia),

Mi rivolgo a Lei per interrogare e segnalare un problema urgente presso il cimitero di Manfredonia, nella tomba H, dove l’ascensore è fuori servizio da oltre un mese. Ciò sta causando notevoli difficoltà agli anziani che frequentano il cimitero, i quali faticano a salire i piani superiori.

La prego di intervenire tempestivamente per far riparare l’ascensore e ripristinare la normalità. Questo problema richiede una soluzione immediata per garantire l’accessibilità e la dignità ai visitatori, soprattutto agli anziani.

Suggerisco di:

Verificare lo stato dell’ascensore: effettuare un sopralluogo per determinare la causa del malfunzionamento e pianificare gli interventi necessari.

Riparare o sostituire l’ascensore: eseguire i lavori di riparazione o sostituzione dell’ascensore il prima possibile.

Garantire l’accessibilità: assicurarsi che l’ascensore sia funzionante e sicuro per tutti i visitatori.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e spero in un Suo sollecito riscontro, in attesa di avere una risposta orale in consiglio comunale di ottobre e successivamente scritta per gli atti dovuti.

In fede firma, inviata tramite pec o protocollata:

Manfredonia lì 22 settembre 2025

GIUSEPPE MARASCO CONSIGLIERE COMUNALE CAPOGRUPPO