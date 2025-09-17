[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marasco: richiesta intervento di disinfestazione contro le blatte

Ill.mo PREFETTO DI FOGGIA U. T. G.

Spett.le Comune di Manfredonia,

Oggetto: Richiesta intervento di Disinfestazione contro le blatte

Gentile Signor Sindaco Domenico La Marca ufficiale Sanitario e di Governo,

Mi rivolgo a Lei in qualità di Consigliere Comunale Capogruppo per segnalare una problematica urgente che sta interessando la nostra città, ovvero la presenza diffusa di blatte in varie zone di Manfredonia. Questa situazione rappresenta un serio rischio per la salute pubblica e richiede un intervento tempestivo da parte dell’amministrazione comunale.

Le blatte sono vettori di microrganismi patogeni responsabili di svariate malattie e possono introdursi nelle abitazioni attraverso fessure nei muri, tubature, crepe o essere trasportate inconsapevolmente su scatole, borse e imballaggi. La loro presenza è particolarmente preoccupante in cucine e bagni, dove trovano facilmente cibo, acqua e riparo.

Pertanto, chiedo che venga programmato e effettuato un intervento di disinfestazione nelle aree pubbliche e private della città, al fine di garantire la salute e il benessere dei cittadini. Suggerisco di adottare le seguenti azioni:

Intervento di disinfestazione: effettuare un trattamento di disinfestazione nelle aree pubbliche e private della città.

Prevenzione: implementare misure preventive per ridurre la presenza di blatte nella città.

Informazione: informare i cittadini sulle misure da adottare per prevenire la presenza di blatte nelle loro abitazioni.

Inoltre chiedo informazione sulla spesa deliberata e l’interventi non effettuati, con riserva di accesso agli atti inerenti la problematica.

Ringraziando per l’attenzione dedicata a questa segnalazione, resto a disposizione per fornire ulteriori informazioni o collaborazione.

Cordiali saluti,

Manfredonia lì 16. Settembre, 2025 (invio pec)

Giuseppe Marasco

Consigliere Comunale Capogruppo Lega Salvini Premie Puglia Manfredonia.